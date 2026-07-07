Che ruolo avrà Massara alla Juventus: prende forma la “nuova triade” con l’addio anche di Modesto

La Juventus targata Carnevali potrà contare anche su Massara che con Chiellini andrà a comporre la “nuova triade” bianconera. Confermato anche Ottolini come ds.

E così Ricky Massara si prepara al suo terzo e prestigioso incarico in un club italiano dopo Milan e Roma. Il dirigente italiano è diventato ufficialmente il nuovo capo dell'area sportiva della Juventus (Chief Football Officer). Nel suo nuovo ruolo, come sottolinea la stessa Juventus nel suo comunicato, Massara riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area sportiva bianconera. Un ruolo chiave per il rilancio del progetto tecnico e sportivo del club bianconero che dunque ridisegna completamente il proprio quadro dirigenziale.

Dopo l'era Comolli, è una sorta di struttura sportiva francese composta anche da Francois Modesto – il quale lascerà il suo attuale incarico – la Juventus ha messo ogni tassello al proprio posto. Da Moggi, Giraudo e Bettega si è passati a Marotta, Nedved e Paratici fino alla "nuova triade" attuale composta appunto dallo stesso Carnevali, poi proprio Massara e Giorgio Chiellini, inoltre, nel ruolo di Chief Club Affairs Officer, il quale riprende un po' la sua mission di curare le relazioni con le istituzioni calcistiche (Lega, Figc, Uefa ed Efc). Da non dimenticare chiaramente anche Marco Ottolini, confermato nel ruolo di direttore sportivo del club bianconero.

La vecchia dirigenza bianconero con Chiellini e Comolli in primo piano.

Dal Sassuolo è inoltre in pole per il ruolo di capo-scout Davide Cangini. Insomma, prende il via così l'era Carnevali che ha messo al suo fianco uomini di fiducia per ridare nuovamente credibilità alla Juventus sotto tutti i punti di vista: sportivo, dirigenziale, di appeal e sul mercato. All'ex dirigente del Sassuolo il compito di ricostruire le fondamenta dopo l'ennesima ricostruzione dovuta soprattutto al caos tra il 2022 e il 2023 con le dimissioni in massa del vecchio cda bianconero. Si apre una nuova fase che vede Massara finalmente alla Juventus dopo che quest'ultima l'aveva seguito già negli anni precedenti. Massara avrà dunque il compito di seguire quotidianamente la squadra.

Come cambia il ruolo di Chiellini all'interno della Juventus

Diversa invece la situazione di Chiellini che torna ad occuparsi di nuovo dell’aspetto strettamente sportivo e di mercato dopo aver gestito l'emergenza tecnica nella seconda parte di stagione entrando così più in campo rispetto all'anno precedente. L'ex difensore avrà così pieno mandato per proseguire il suo lavoro come Director of Football Strategy con tutto ciò che riguarda il marketing e gli aspetti commerciali della Juventus. Senza dimenticare che Chiellini è stato appena rieletto consigliere federale in Figc prendendo parte alle riunioni in Lega. In più, Chiellini è anche delegato ai rapporti con Uefa ed Efc (l’ex Eca).