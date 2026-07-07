Rodri in trance agonistica urla contro Bernardo Silva e poi si pente: “Ho commesso un errore”

Rodri si rende conto di essere andato oltre con Bernardo Silva, suo ex compagno al Manchester City. Urla in faccia e comportamento discutibile: “Ho commesso un errore”.

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Il Portogallo esce dai Mondiali dopo essere stato sconfitto in pieno recupero dalla Spagna che vola ai quarti. Un gol di Merino ha messo ko i lusitani i quali fino all'ultimo secondo erano andati vicini al gol del pareggio con Bernardo Silva. Proprio quest'ultimo ha mandato di testa un cross di Francisco Conceicao appena sopra la traversa della porta spagnola. Ed è qui che succede qualcosa di imprevedibile. Rodri, suo ex compagno di squadra al Manchester City per sette anni dal 2019-2026, in piena trance agonistica, corre verso Bernardo Silva, in quel momento a terra disperato per l'occasione sprecata, e gli urla in faccia stringendo il pugno.

Lo deride, ma subito dopo sembra tornare in sé accorgendosi di trovarsi di fronte proprio Bernardo il quale ha condiviso con lui lo spogliatoio inglese fino a pochi mesi fa. Il portoghese si alza subito per affrontare a muso duro Rodri prima di essere trattenuto dal portiere Unai Simon e dal difensore Aymeric Laporte, con cui ha giocato per cinque anni al Manchester City dal 2018 al 2023. Rodri capisce subito di aver fatto un grave errore e in diretta davanti alle telecamere lo dice subito: "Ho commesso un errore".

I due d'altronde hanno indossato la stessa maglia per sette anni, ma questo non ha impedito loro di scontrarsi. Oggi per Bernardo Silva è arrivato il momento di separarsi dal City per approdare al Real Madrid ma di certo non si aspettava che Rodri potesse comportarsi in questo modo nei suoi confronti. Rodri già in campo aveva provato a mediare la situazione rendendosi immediatamente conto del suo scivolone continuando a scambiarsi qualche parola con Bernardo Silva, che si è mostrato invece visibilmente infastidito.

Al termine della partita, il vincitore del Pallone d'Oro 2024 si è scusato con la stampa e ha confermato di essersi già scusato con il suo ex compagno di squadra. "Prima di tutto, voglio scusarmi perché non mi sono comportato in modo appropriato nei confronti del mio compagno di squadra – ha detto –. Ho commesso un errore festeggiando il suo errore. Mi sono scusato con lui e mi scuso di nuovo qui". Possibile che i due protagonisti della partita si siano poi chiariti negli spogliatoi pronti poi eventualmente per scontrarsi in campo in Champions in un ipotetico Real-City che negli anni ha regalato spesso gol e spettacolo.