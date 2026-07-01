L’agente di Di Gregorio: “La Juve compra attaccanti impresentabili e ora scarica tutto su di lui”

L’agente di Di Gregorio tuona contro la Juventus difendendo il portiere bianconero: “Spesi 130 milioni per tre attaccanti impresentabili e poi scaricano il fallimento stagionale tutto sul portiere”.

L'attacco è di quelli forti che succedono proprio quando il calciomercato è entrato nel vivo. L'agente del portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, attraverso le storie Instagram della sua agenzia – Ca.sportmanagement – si scaglia contro la società bianconera per il trattamento riservato al suo assistito. Una story apparsa in queste ora ha suscitato subito scalpore nell'ambiente della Vecchia Signora. I rumors di mercato parlano di una costante ricerca, anche da parte di Carnevali, di un nuovo estremo difensore. In queste ore circolano i voci di Svilar, Vicario e Dibu Martinez, ma per ora nulla di concreto. E così, forse avendo capito quanto accaduto, l'agente di Di Gregorio ha voluto spiegare il suo punto di vista sulla questione:

Dito puntato anche contro il mercato bianconero: "Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni".

La story dell’agente di Di Gregorio.

Un attacco mirato nei confronti di Damien Comolli, ma anche Modesto, che ormai rappresentano il passato per una Juventus che ha consegnato in mano a Carnevali tutto il lavoro per ricostruire un'intera società. "Goal subiti: Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero – prosegue nella sua story l'agente del giocatore che poi specifica ancora -. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…".

La sensazione è che sarà un'estate caldissima e il braccio di ferro sembra essere appena iniziato. L'agente del portiere fa leva sui tre anni di contratto facendo capire di non voler togliere il disturbo così facilmente. Di Gregorio durante la stagione era stato criticato fortemente per alcune giocate un pochino discutibili – vedi gol subito contro l'Inter – tanto da portare Spalletti, specie sul finire della stagione, a puntare su Perin. La necessità di trovare un altro portiere sembra essere però al momento una forte priorità della Juventus.