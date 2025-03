Perché Italia-Germania di Nations League conta tantissimo per i Mondiali 2026

video suggerito

L'Italia di Luciano Spalletti gioca contro la Germania i quarti di finale di Nations League. Un doppio confronto che non ha solo valore sportivo (compresa la ricaduta sul Ranking) poiché influisce anche sul cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Nei giorni scorsi il ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide in calendario coi tedeschi: giovedì 20 marzo c'è la partita di andata a San Siro (ore 20:45), domenica 23 marzo c'è il ritorno al Westfalenstadion di Dortmund (ore 20:45).

In caso di passaggio del turno la Nazionale sa già quale sarà l'avversaria da affrontate nella Final Four di Torino: una tra Danimarca o Portogallo, mentre nell'altra semifinale s'incroceranno le vincenti di Olanda–Spagna / Croazia–Francia. Già note anche le date: semifinali previste per il 4/5 giugno, finale per il trofeo fissata per l'8 giugno alle 20:45 allo Stadium, mentre quella per il terzo posto sarà ospitata nello Stadio Olimpico Grande Torino nello stesso giorno ma alle 15.

Perché la Nations League è importante anche per i Mondiali 2026

Perché battere la Germania è così importante per gli Azzurri? Al di là del prestigio sportivo, dei punti in graduatoria e della possibilità di arrivare fino in fondo per vincere un trofeo, i 180 minuti contro i tedeschi sono determinanti anche per collocare l'Italia nel girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Il sorteggio avvenuto a dicembre scorso ha tracciato un doppio percorso per la Nazionale, tutto dipende da come andranno le cose nei quarti di Nations League: in caso di vittoria gli Azzurri saranno inseriti nel Girone A da 4 squadre assieme a Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo che sulla carta sono avversari sicuramente più abbordabili e comportano anche un dispendio di energie minore (perché minore è il numero dei match da disputare); in caso di sconfitta andranno nel Girone I da 5 formazioni con Norvegia, Israele, Estonia, Moldova, laddove il fattore Haaland e i talenti scandinavi possono rappresentare un ostacolo maggiore nella corsa al primo posto così da evitare la coda pericolosa dei playoff.

Il doppio confronto con la Germania influenza anche il calendario delle qualificazioni

L'esito della doppia sfida con la Germania condiziona anche il calendario delle qualificazioni che avrà un numero di partite e una scansione cronologica differente a seconda delle nazionali impegnate. In caso di sconfitta con la Germania, l'Italia finirà nel Gruppo I da 5 nazionali e giocherà 8 incontri a partire da giugno 2025: osserverà subito il turno di riposo, saltando i due turni di marzo (durante i quali c'è il doppio confronto coi tedeschi) e poi affrontando un lunga sequenza di gare fino a metà novembre. In caso di vittoria con la Germania gli Azzurri finiranno nel Gruppo A da 4 nazionali e disputeranno 6 incontri a partire da settembre 2025. Di seguito il calendario possibile con indicazione delle date:

Il calendario dell'Italia nel Gruppo A

Prima giornata: 4-6 settembre 2025

Seconda giornata: 7-9 settembre 2025

Terza giornata: 9-11 ottobre 2025

Quarta giornata: 12-14 ottobre 2025

Quinta giornata: 13-15 novembre 2025

Sesta giornata: 16-18 novembre 2025

Il calendario dell'Italia nel Gruppo I

Prima giornata: 21-22 marzo 2025 – riposo

Seconda giornata: 24-25 marzo 2025 – riposo

Terza giornata: 6-7 giugno 2025

Quarta giornata: 9-10 giugno 2025

Quinta giornata: 4-6 settembre 2025

Sesta giornata: 7-9 settembre 2025

Settima giornata: 9-11 ottobre 2025

Ottava giornata: 12-14 ottobre 2025

Nona giornata: 13-15 novembre 2025

Decima giornata: 16-18 novembre 2025.