Inni nazionali faccia a faccia: la FIFA rivoluziona il cerimoniale per i Mondiali 2026

Cambiamento storico per le partite dei Mondiali. Modifica sostanziale della cerimonia pre-partita soprattutto nella forma.

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Il mondo cambia. Il calcio cambia. È la vita. Poche certezze restano nello sport a livello di forma e protocollo. Ma una di questa sta per modificarsi, anzi, sicuramente sarà cambiata. La FIFA ha reso noto che dai Mondiali 2026 il cerimoniale pre-partita non sarà più lo stesso. I calciatori si disporranno in modo differente quando risuoneranno gli inni nazionali e sul campo ci saranno anche i panchinari.

Cambia il cerimoniale degli inni nazionali per i Mondiali

Lo sport negli Stati Uniti è vissuto in modo differente, soprattutto nell'extra campo. Era chiaro che qualcosa di differente rispetto al solito si dovesse vedere per i Mondiali, che si tengono anche in Canada e Messico. La FIFA ha annunciato a meno di una settimana dal via che il cerimoniale del pre-partita cambierà totalmente. La Federazione ha spiegato che: "Una nuova e audace versione di tutta la procedura che avviene prima del calcio d’inizio, in modo da rafforzare il legame tra giocatori e tifosi, esaltando al contempo un momento già di per sé carico di significati".

L'idea di fondo sarebbe quella di offrire uno spettacolo differente ai tifosi sugli spalti, indipendentemente dal posto a sedere. Giganteschi striscioni con le bandiere delle nazionali saranno posti sul rettangolo verde in modo strategico e cambierà tanto anche per i calciatori.

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In campo pure i panchinari per gli inni nazionali

I veri protagonisti dell'evento entreranno in campo da un tunnel, passeranno sotto un arco ed entreranno in campo dove troveranno sulla rispettiva metà campo la bandiera della loro nazione e al cerchio di centrocampo il logo FIFA. Inoltre non ci saranno solo i titolari sul campo, ma tutti i calciatori a referto. E saranno posti in modo differente. Saranno sul cerchio di centrocampo e di fatto si guarderanno.

L’ipotetico scenario del pre–partita di Messico–Sudafrica, gara d’apertura dei Mondiali.

Il commento del presidente FIFA Gianni Infantino: "Volevamo continuare a innovare il modo in cui si vive il gioco: il fatto che tutti i giocatori e gli arbitri si trovino uno di fronte all’altro al centro del campo durante gli inni nazionali creerà un momento di unità, orgoglio ed emozione che appartiene davvero a tutti i componenti delle squadre e a tutte le persone presenti nello stadio. La Coppa del Mondo riguarda ogni giocatore e ogni tifoso, e questa nuova cerimonia pre-partita lo rispecchia".

Poi ci saranno le canoniche strette di mano, le foto delle squadre, solo con i titolari e ci sarà il sorteggio con gli arbitri. Ed è stato annunciato per la fase calda del Mondiale anche fumo colorato e ulteriori effetti pirotecnici prima del calcio d'inizio.