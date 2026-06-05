Calcio
video suggerito
video suggerito
Mondiali di calcio 2026

Inni nazionali faccia a faccia: la FIFA rivoluziona il cerimoniale per i Mondiali 2026

Cambiamento storico per le partite dei Mondiali. Modifica sostanziale della cerimonia pre-partita soprattutto nella forma.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Alessio Morra
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Mondiali di calcio 2026

Il mondo cambia. Il calcio cambia. È la vita. Poche certezze restano nello sport a livello di forma e protocollo. Ma una di questa sta per modificarsi, anzi, sicuramente sarà cambiata. La FIFA ha reso noto che dai Mondiali 2026 il cerimoniale pre-partita non sarà più lo stesso. I calciatori si disporranno in modo differente quando risuoneranno gli inni nazionali e sul campo ci saranno anche i panchinari.

Cambia il cerimoniale degli inni nazionali per i Mondiali

Lo sport negli Stati Uniti è vissuto in modo differente, soprattutto nell'extra campo. Era chiaro che qualcosa di differente rispetto al solito si dovesse vedere per i Mondiali, che si tengono anche in Canada e Messico. La FIFA ha annunciato a meno di una settimana dal via che il cerimoniale del pre-partita cambierà totalmente. La Federazione ha spiegato che: "Una nuova e audace versione di tutta la procedura che avviene prima del calcio d’inizio, in modo da rafforzare il legame tra giocatori e tifosi, esaltando al contempo un momento già di per sé carico di significati".

L'idea di fondo sarebbe quella di offrire uno spettacolo differente ai tifosi sugli spalti, indipendentemente dal posto a sedere. Giganteschi striscioni con le bandiere delle nazionali saranno posti sul rettangolo verde in modo strategico e cambierà tanto anche per i calciatori.

Leggi anche
Il sindaco di New York cita una frase di Balotelli in un discorso sull'organizzazione dei Mondiali

In campo pure i panchinari per gli inni nazionali

I veri protagonisti dell'evento entreranno in campo da un tunnel, passeranno sotto un arco ed entreranno in campo dove troveranno sulla rispettiva metà campo la bandiera della loro nazione e al cerchio di centrocampo il logo FIFA. Inoltre non ci saranno solo i titolari sul campo, ma tutti i calciatori a referto. E saranno posti in modo differente. Saranno sul cerchio di centrocampo e di fatto si guarderanno.

L’ipotetico scenario del pre–partita di Messico–Sudafrica, gara d’apertura dei Mondiali.
L’ipotetico scenario del pre–partita di Messico–Sudafrica, gara d’apertura dei Mondiali.

Il commento del presidente FIFA Gianni Infantino: "Volevamo continuare a innovare il modo in cui si vive il gioco: il fatto che tutti i giocatori e gli arbitri si trovino uno di fronte all’altro al centro del campo durante gli inni nazionali creerà un momento di unità, orgoglio ed emozione che appartiene davvero a tutti i componenti delle squadre e a tutte le persone presenti nello stadio. La Coppa del Mondo riguarda ogni giocatore e ogni tifoso, e questa nuova cerimonia pre-partita lo rispecchia".

Poi ci saranno le canoniche strette di mano, le foto delle squadre, solo con i titolari e ci sarà il sorteggio con gli arbitri. Ed è stato annunciato per la fase calda del Mondiale anche fumo colorato e ulteriori effetti pirotecnici prima del calcio d'inizio.

Immagine
Cobolli-Arnaldi, la sfida per un posto in finale al Roland Garros inorgoglisce il tennis italiano
Il sospetto di Agassi su Sinner al Roland Garros: "Non hai scuse se sbatti contro un muro dopo un'ora e 45"
Berrettini e Arnaldi guadagnano 127 posizioni, Cobolli top 10: il nuovo ranking ATP dopo il Roland Garros
Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros e si dicono parole splendide: "Questo sogno non finisce"
Mirra Andreeva a 19 anni è in finale al Roland Garros per la prima volta: "Con questa mentalità ho vinto"
"È come un sogno, non so cosa sta succedendo": Maja Chwalinska è la più improbabile delle finaliste a Parigi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views