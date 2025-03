video suggerito

Retegui infortunato, salterà le due sfide dell’Italia contro la Germania: cambia l’attacco azzurro L’Italia dovrà fare a meno di Mateo Retegui in vista delle sfide di Nations League che gli azzurri giocheranno contro la Germania. Infortunio per il centravanti dell’Atalanta che lascia il ritiro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guaio per l'Italia alla vigilia della sfida che gli azzurri giocheranno domani contro la Germania nell'andata dei quarti di Nations League. Mateo Retegui infatti lascia il ritiro di Coverciano per infortunio. L'attaccante dell'Atalanta ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destro dopo essersi sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali. Il centravanti azzurro, capocannoniere del campionato di Serie A, è stato così valutato indisponibile per entrambe le partite dell'Italia contro la Germania. Spalletti ora dovrà cambiare l'attacco degli azzurri.

Il CT azzurro aveva infatti pensato a uno schema 3-5-2 con Retegui a comporre l'attacco azzurro al fianco di Raspadori. A questo punto il reparto offensivo dell'Italia cambierà drasticamente. Con il forfait di Retegui salgono ora le quotazioni di Kean che potrebbe giocare lui titolare al fianco dell'attaccante del Napoli. Difficile pensare al momento a un utilizzo di Lucca dall'inizio ma il centravanti dell'Udinese potrebbe essere utilizzato a gara in corso da Spalletti. Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udogie ancora favoriti per agire alle spalle del tandem offensivo.

Retegui fino a questo momento ha realizzato 22 in Serie A con Kean alle sue spalle a quota 15. Di certo Spalletti può contare su due attaccanti prolifici e sostituire naturalmente l'atalantino con il centravanti della Fiorentina. Retegui è reduce dalla super sfida contro l'Inter persa dall'Atalanta per 2-0. Il giocatore era rimasto in campo per oltre 75 minuti prima di essere sostituito da Maldini. Ma non c'erano stati segnali che potessero far pensare a un infortunio per l'ex attaccante del Genoa che invece è stato costretto a dare forfait rinunciando a due fondamentali partite.

Kean è seguito da Spalletti già dalla passata stagione

Occasione d'oro dunque per Kean affinché possa giocarsi chance importanti per guidare l'attacco dell'Italia. Il centravanti della Fiorentina ha completamente stravolto il rendimento avuto nella scorsa stagione con la Juventus esplodendo definitivamente sotto la guida di Raffaele Palladino. Spalletti lo segue già dalla scorsa stagione quando alla Juventus c'era Allegri. Contro la Germania dunque il CT azzurro potrebbe concedergli questa enorme possibilità contro un avversario di prestigio come la Germania che con l'Italia ha sempre giocato partite memorabili.