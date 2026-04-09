Ruggeri è un gigante in Champions League, ferma Lamine Yamal e lancia un segnale all’Italia

L'Atletico Madrid si è preso la scena al Camp Nou contro il Barcellona con un 2-0 che lo proietta già verso le semifinali di Champions League e nella vittoria c'è anche il marchio di Matteo Ruggeri che in una notte si è trasformato in un gigante: a lui toccava l'arduo compito di marcare Lamine Yamal e lo ha fatto senza troppi problemi, rendendo ancora più bella la sua serata con l'assist per 2-0 confezionato per Sorloth.

Per i tifosi del Colchoneros è stato una piacevole sorpresa, visto che non aveva cominciato la stagione al meglio ed è stato spesso lasciato in panchina da Simeone, ma nella serata più importante di tutta la squadra si è fatto trovare pronto diventando uno dei migliori in campo e lanciando anche un messaggio alla Nazionale del futuro che potrebbe contare anche su di lui per la difesa.

Ruggeri ha fermato Lamine Yamal

La partita perfetta di Ruggeri contro il Barcellona

Per la prima volta nella sua carriera da allenatore Simeone è riuscito a vincere contro il Barcellona al Camp Nou nell'occasione più importante, quella che potrebbe portarlo in semifinale di Champions League. L'Atletico Madrid giocherà il ritorno in casa dopo il 2-0 dell'andata che gli ha regalato un vantaggio e tante certezze. Una di queste è Ruggeri che è stato tra i migliori in campo: è stato solido in difesa, ha marcato Lamine Yamal e ha sfornato l'assist per il secondo gol per completare il suo capolavoro. Nelle ultime partite è andato in crescendo, ma contro i Blaugrana ha sorpreso anche i suoi stessi tifosi che non lo avevano mai visto così.

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Ha faticato all'inizio della stagione, tanto che in molti pensavano che Hancko sarebbe stato schierato al suo posto sulla fascia, ma alla fine ha reclamato il suo posto da titolare migliorando sempre di più. L'ultimo gradino è stata la partita magistrale che ha fatto con un cliente scomodo come Lamine Yamal, tenuto a bada con forza e pazienza. In Spagna si sorprendono della mancata convocazione con l'Italia per i playoff Mondiali, ma Ruggieri ora si candida per diventare il futuro terzino Azzurro: ha solo 23 anni e la sua prima stagione all'estero gli sta dando l'opportunità di crescere e di ritagliarsi un ruolo importante per le prossime stagioni.