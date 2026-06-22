Ibrahimovic boccia senza pietà il Belgio: “Mi sono addormentato”. Henry non trattiene le risate

Ibrahimovic ha stroncato la prova del Belgio dopo il pareggio per 0-0 con l’Iran nella seconda partita dei Mondiali 2026: “Mi sono addormentato”, la battuta dell’ex attaccante che sintetizza tutta la sua delusione per la prestazione dei Diavoli Rossi.

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Zlatan Ibrahimovic non ha usato giri di parole per commentare il deludente pareggio tra Belgio e Iran ai Mondiali 2026. L'ex attaccante svedese, oggi opinionista per Fox Sports durante il torneo, ha espresso tutta la sua delusione per una gara terminata senza reti e povera di emozioni.

Con il suo consueto stile diretto, Ibrahimovic ha scherzato sulla qualità dello spettacolo offerto in campo: “Nel primo tempo stavo quasi per addormentarmi, nel secondo ci sono riuscito davvero”, ha dichiarato in studio, strappando una risata agli altri ospiti, tra cui Thierry Henry.

Per Zlatan, la prestazione dei Diavoli Rossi non merita particolari approfondimenti. “C’è poco da analizzare. È arrivato un altro pareggio e vedremo cosa succederà nella prossima partita. Per il resto lascio la parola ai miei colleghi”, ha aggiunto.

Ibrahimovic durissimo con il Belgio: "Nel primo tempo stavo quasi per addormentarmi"

Il Belgio, dopo il pareggio per 1-1 all’esordio nella Coppa del Mondo 2026 contro l’Egitto, ha raccolto un altro punto contro l’Iran, complicando il proprio cammino nel girone. Nonostante un netto predominio territoriale e numerose occasioni create, la squadra di Rudi Garcia non è riuscita a trovare la via del gol, anche a causa dell’espulsione di Nathan Ngoy nella ripresa.

La qualificazione resta comunque alla portata dei belgi: una vittoria nell’ultima gara contro la Nuova Zelanda potrebbe essere sufficiente per accedere alla fase successiva, mentre il primato del gruppo dipenderà anche dall’esito della sfida tra Iran ed Egitto.

Rispetto ad altre analisi discutibili e che hanno fatto anche molto discutere negli USA, attirando anche critiche feroci dai media americani e inglesi, queste parole di Ibrahimovic hanno messo d'accordo tutti perché, effettivamente, il Belgio ha giocato un'altra partita sottotono e la seconda prestazione ai Mondiali 2026 dei Diavoli Rossi ha disatteso ogni aspettativa da parte di tifosi e osservatori.