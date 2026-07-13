Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, visite bis per Khalaili e si valuta Stones, Roma su Diego Moreira. Pellegrino e Tomori per la Juventus

Inizia una settimana di calciomercato. L‘Inter che capirà nei prossimi giorni le condizioni di Khalaili, che dovrà effettuare ulteriori visite mediche, sta valutando John Stones, ex difensore del Manchester City, prelevabile a costo zero, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra. Mentre la Roma continua a trattare Diego Moreira con lo Strasburgo. Juventus a caccia di rinforzi in difesa. Muharemovic verso la Premier League. Lucumì e Tomori nomi caldi. Per l'attacco piace Pellegrino. Cardinale non vuole cedere Rabiot, che può rimanere al Milan. Napoli ancora fermo, deve cedere diversi calciatori prima di effettuare acquisti. La Fiorentina ha preso Alex Jimenez, Zaniolo in rotta con l'Udinese.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 13 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Roma su Diego Moreira, trattativa complicata
Calciatore belga, ha giocato pure ai Mondiali, Diego Moreira è un nome caldo per la Roma che lo segue da tempo. Esterno d'attacco, classe 2004, Moreira, che ha origini portoghesi, ha una valutazione alta. Lo Strasburgo pretende 50 milioni, la Roma è ferma a 30 ma si può trovare la quadra. Intanto Dybala verso il rinnovo, può portare invece Soulé.
Tomori alla Juventus, si seguono difensori difensori centrali
Muharemovic sta per svanire in modo definitivo. Il centrale bosniaco potrebbe passare per 40 milioni al Leeds, il Sassuolo pronto ad accettare l'offerta, con la Juventus che grazie alla ‘futura rivendita' guadagnerà una bella sommetta. Lucumì resta nel mirino di Spalletti, ma caldo è anche il nome di Tomori, in uscita dal Milan e pupillo del nuovo uomo mercato Massara. Per l'attacco forte il nome di Pellegrino.
Calciomercato Inter, visite per Khalaili e si valuta il difensore John Stones
Anan Khalaili dovrà effettuare ulteriori test fisici per ricevere l'idoneità. Nel frattempo i dirigenti nerazzurri stanno valutando John Stones, esperto difensore inglese che non ha rinnovato il contratto con il Manchester City ed è prelevabile a costo zero. Attualmente sta vivendo i Mondiali con l'Inghilterra.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 13 luglio 2026
Comincia un'altra settimana di calciomercato. L'Inter valuta Stones, la Juve per la difesa pensa a Tomori e Lucumì e per l'attacco a Pellegrino del Parma. La Roma continua a inseguire Diego Moreira, Dybala resta, mentre Soulé andrà via. Napoli fermo. Il Milan inizia il ritiro, Cardinale la prossima settimana vorrebbe togliere Rabiot dal mercato. Fiorentina, è fatta per Jimenez, mentre Zaniolo può lasciare l'Udinese.