Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, visite bis per Khalaili e si valuta Stones, Roma su Diego Moreira. Pellegrino e Tomori per la Juventus

Inizia una settimana di calciomercato. L‘Inter che capirà nei prossimi giorni le condizioni di Khalaili, che dovrà effettuare ulteriori visite mediche, sta valutando John Stones, ex difensore del Manchester City, prelevabile a costo zero, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra. Mentre la Roma continua a trattare Diego Moreira con lo Strasburgo. Juventus a caccia di rinforzi in difesa. Muharemovic verso la Premier League. Lucumì e Tomori nomi caldi. Per l'attacco piace Pellegrino. Cardinale non vuole cedere Rabiot, che può rimanere al Milan. Napoli ancora fermo, deve cedere diversi calciatori prima di effettuare acquisti. La Fiorentina ha preso Alex Jimenez, Zaniolo in rotta con l'Udinese.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 13 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.