Crystal Palace-Fiorentina oggi in Conference, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Oggi la Fiorentina gioca in casa del Crystal Palace nella partita di andata dei quarti di finale della Conference League: le ultime notizie sulle formazioni e dove vederla in tv.

La Fiorentina oggi torna in campo per l'andata dei quarti di finale della Conference League contro il Crystal Palace. Il match che si giocherà al Selhust Park di Londra inizierà alle ore 21 sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW.

La squadra di Paolo Vanoli arriva in Inghilterra dopo aver eliminato negli ottavi di finale i polacchi del Rakow e dopo la vittoria contro il Verona nell'ultimo turno di campionato che le ha permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione (ora staccata di cinque punti). Di fronte si troverà però una delle compagini favorite per la vittoria finale nonostante i londinesi si trovino per la prima volta nella propria storia a giocare un quarto di finale in una competizione europea. La formazione guidata da Oliver Glasner sembra aver superato il periodo difficile e, dopo aver eliminato a fatica i ciprioti dell'AEK Larnaca nel turno precedente, vuole sfruttare il fattore casa in vista del ritorno al Franchi in programma tra sette giorni.

Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

Crystal Palace-Fiorentina si gioca oggi alle ore 21. La partita di andata dei quarti di finale di Conference League non si potrà vedere in chiaro su TV8 perché è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder satellitare) e su Sky Sport 253 (canale 253), Il match del Selhust Park di oggi si può vedere anche in diretta streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "Pass Sport", anche su NOW.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina, gara dei quarti di Conference

Vanoli recupera Dodo e Solomon, mentre restano in dubbio Parisi e Mandragora per i quali però filtra ottimismo. Al centro dell'attacco dovrebbe essere confermato Kean con Piccoli che dovrebbe quindi partire dalla panchina .

Glasner dovrà invece fare a meno dello squalificato Strand Larsen, al suo posto, al centro del tridente d'attacco ci sarà dunque Mateta affiancato da Sarr e Guessand. L'unico dubbio di formazione riguarda l'ex Lazio Kamada che contende un posto in mediana a Lerma e Wharton.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Guessand. All. Oliver Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.