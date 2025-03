video suggerito

Germania-Italia, le probabili formazioni: i possibili titolari di Spalletti per la partita di Nations League L’Italia scende in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania a San Siro. In difesa Buongiorno al posto dell’infortunato Calafiori. Le ultime news sulle formazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia torna in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania: questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund, alle ore 20:45, gli Azzurri giocheranno una partita delicatissima per l'accesso alla Final Four e per il percorso verso i Mondiali del 2026. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming sulla Rai.

La sconfitta dell'andata per 2-1 non permette ai ragazzi di Luciano Spalletti di fare molti calcoli: la Nazionale deve andare a vincere in terra tedesca almeno con due gol di scarto per poter disputare la semifinale di Nations League contro la Danimarca o il Portogallo.

Dortmund rievoca dolci ricordi per l'Italia, con quel meraviglioso 2-0 nella semifinale dei Mondiali 2006 firmato Grosso e Del Piero che fu il prologo del trionfo di Berlino, ma dopo la sconfitta nella gara d'andata ci vorrà una partita perfetta per strappare il pass per la Final Four.

Germania-Italia, le probabili formazioni: Buongiorno al posto di Calafiori

L'Italia non dovrebbe cambiare il 3-5-1-1 visto a San Siro con l'unica variante che sarà Buongiorno al posto dell'infortunato Calafiori in difesa con Gatti e Bastoni. Come esterni Di Lorenzo e Udogie mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella e Tonali con Ricci al posto di Rovella. In attacco ancora Kean con Maldini alle spalle. Tra i pali Donnarumma.

La Germania dovrebbe puntare su Burkardt come riferimento offensivo; con Sané, Musiala e Amiri sulla trequarti. In mezzo al campo sempre Gross e Goretzka con Kimmich sempre pronto a costruire ma decentrato sulla destra.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. Ct: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct: Spalletti