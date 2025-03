video suggerito

Quando e dove si gioca la final four della Nations League 2025: le date Il Comitato esecutivo della Uefa ha già fissato le sedi della Final Four di Nations League: saranno gli stai i Torino, Monaco o Stoccarda. Semifinali in calendario per il 4 e 5 giugno, finali in programma l'8 giugno.

La Nazionale Azzurra gioca contro la Germania i quarti di finale di Nations League. Oggi e domenica 23 marzo (sempre alle 20:45) si disputano le partite di andata e ritorno dalle quali scaturirà il tabellone della Final Four 2025 in programma a giugno. Dove si giocherà? La Uefa ha già fissato due possibili sedi a seconda di chi passa tra l'Italia e i tedeschi: nel primo caso è Torino la sede indicata alla Uefa, con Juventus Stadium e Stadio Olimpico Grane Torino che ospiteranno due semifinali e altrettanti finali.

Quando si giocano le Final Four di Nations League: date e chi si qualifica

La Final Four di Nations League è in calendario per i primi di giugno. Già note le date: il 4 e il 5 giugno si disputano le semifinali (ore 20:45), finale per il trofeo e finale per il 3° posto (entrambe in gara unica) sono previste per l'8 giugno. La prima alle 20:45 allo Stadium, la seconda alle 15 ma allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Semifinali Nations League, 4-5 giugno

Italia-Germania vs Danimarca-Portogallo

Olanda-Spagna vs Croazia-Francia

Se l'Italia batte la Germania sa già chi affronterà in semifinale, una tra Danimarca e Portogallo. In finale potrebbe trovare la vincente di Olanda-Spagna vs Croazia-Francia.

Italia o Germania ospiteranno le Finals 2025 di Nations League: dove si giocano

A dicembre scorso il Comitato esecutivo della Uefa ha già fissato le sedi della Final Four di Nations League, la scelta definitiva è legata all'esito del quarto di finale tra Italia e Germania. Se passa l'Italia le quattro semifinaliste saranno di scena a Torino (negli stadi della Juventus e del Torino), se passa la Germania saranno l'Allianz Arena di Monaco di Baviera e la La MHPArena di Stoccarda a ospitare gli incontri. Perché? da regolamento, la prima semifinalista sarà anche la nazione che ospiterà la fase finale.