La Turchia eliminata dai Mondiali a causa di una nuova regola: condannata dagli scontri diretti

La Turchia è stata una delle vittime del nuovo regolamento dei Mondiali: è stata eliminata dopo due partite per la nuova regola introdotta dalla FIFA sull’arrivo a pari punti.

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I Mondiali della Turchia sono durati appena due partite e l'ultima gara della fase a gironi servirà soltanto come giro di saluti: la squadra di Montella sperava di arrivare almeno ai sedicesimi di finale, ma dopo la clamorosa sconfitta contro il Paraguay è stata costretta a lasciare la competizione. Non c'è nessun incastro possibile che potrebbe salvare i turchi che sono stati fatti fuori matematicamente a causa di una nuova regola introdotta quest'anno.

La terza partita sarà del tutto inutile perché è cambiato il criterio che si prende in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Fino allo scorso anno è stato la differenza reti, ma per questi Mondiali contano gli scontri diretti che sono a sfavore della Turchia: ha perso contro Australia e Paraguay, le due squadre appaiate a tre punti nel Gruppo D, che quindi si contenderanno secondo e terzo posto.

La Turchia è stata eliminata dai Mondiali dopo due partite

Perché la Turchia è già eliminata

Le premesse per questi Mondiali erano alle stella: Montella è riuscito a conquistare la qualificazione dopo 24 anni di attesa e la delegazione è stata accompagnata alla partenza per gli Stati Uniti con un incredibile corteo di auto. Ma il percorso si è interrotto dopo appena due partite, le sconfitte contro Australia e Paraguay che sono costate l'eliminazione alla Turchia. Non c'è più nessuna speranza di qualificarsi ai sedicesimi, neanche come migliore terza, perché con il cambio di regolamento non è più le differenza reti a decidere tutto.

I turchi sono ultimi nel girone con 0 punti, ma sulla carta le due nazionali già affrontate sono raggiungibili a tre punti. Non basterà vincere l'ultima partita con un notevole scarto perché da quest'anno valgono solo gli scontri diretti: la Turchia li ha persi entrambi e quindi in caso di arrivo a pari punti finirebbe comunque dietro, condannata al quarto posto e all'eliminazione. Con la differenza reti avrebbe avuto qualche piccola possibilità e anche la terza partita del girone avrebbe avuto un senso, ma la nuova regola ha messo fine a ogni speranza.