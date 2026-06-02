La Turchia vola ai Mondiali: i tifosi creano un corteo infinito, scortano tutti fino all’aeroporto

Un convoglio di auto ha scortato la nazionale della Turchia fino all’aeroporto, dove la squadra si è imbarcata per gli Stati Uniti.

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La Turchia dopo 24 anni disputerà i Mondiali. La nazionale guidata da Vincenzo Montella i playoff li ha superati e la Coppa del Mondo la disputa con tante speranze, in virtù dei quarti di finale raggiunti agli ultimi Europei e a un girone in cui gli Stati Uniti sono la testa di serie. Il CT ha ufficializzato l'elenco dei convocati poco prima di volare oltreoceano e prima di imbarcarsi i calciatori, l'allenatore e tutto lo staff sono stati accompagnati in aeroporto da decine di vetture. Un saluto calorosissimo e impressionante.

Il corteo che scorta la Turchia prima della partenza

La nazionale turca è partita alla volta degli Stati Uniti e prima di salire a bordo dell'aereo è stata scortata da un infinto convoglio di veicoli. La scorta ha aperto la strada, auto ferme hanno lasciato passare i due pullman e una serie di vetture che seguivano a ruota con tanto di bandiere turche sul cofano, con una sfilza di bandiera con la mezzaluna che sfilavano. Scene di un tempo che la Turchia si gode e proverà a far fruttare nelle prossime settimane quando sfiderà Stati Uniti, Paraguay e Australia nella fase a gironi.

I convocati della Turchia per i Mondiali, le scelte di Montella

Tra i 26 convocati di Montella ci sono anche il calciatore della Juventus Yildiz, quello dell'Inter Calhanoglu e il difensore della Roma Celik. Sono in totale nove i calciatori che giocano nei cinque principali campionati europei.

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United, Eng), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Difensori: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma).

Centrocampisti: Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francoforte), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).