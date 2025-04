video suggerito

Il Bologna vede la finale di Coppa Italia: 3-0 all'Empoli, Dallinga mattatore Il Bologna ha battuto l'Empoli in trasferta 3-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Doppietta di Dallinga e gol di Orsolini.

A cura di Marco Beltrami

Il Bologna ha un piede in finale di Coppa Italia. 3-0 per la formazione di Vincenzo Italiano in casa dell'Empoli, nel primo round delle semifinali. Una prova maiuscola della formazione rossoblu trascinata dalle reti di Orsolini e di Dallinga, quest'ultimo autore di una doppietta. Serve quasi un miracolo ora ai toscani di D'Aversa che per passare il turno e ribaltare questo ko, dovranno segnare al Dall'Ara 4 reti. Nota stonata l'infortunio di Calabria.

La formazione ospite ha avuto il merito di approcciare la semifinale d'andata nel migliore dei modi. Il vantaggio di Orsolini dunque è stato meritato con l'attaccante che ha sfruttato un assist di Odgaard per riscattarsi dopo l'errore commesso poco prima. Una rete che ha spronato il Bologna e non ha prodotto alcuna reazione nei padroni di casa. Ecco allora che è arrivato lo 0-2 firmato da Dallinga: intelligente e molto bello il tocco di esterno del centravanti a spedire la sfera alle spalle dell'incolpevole Seghetti che non si aspettava l'anticipo del suo avversario.

Nel secondo tempo il Bologna ha dilagato. Dallinga ha chiuso definitivamente il discorso segnando la rete del 3-0 e regalandosi così una serata di grazia al Castellani. Una mazzata che ha messo al tappeto l'Empoli: eccezion fatta per un tentativo di Solbakken, zero pericoli per il portiere rossoblu. La brutta notizia per Italiano è arrivata dall'infortunio di Calabria che ha rimediato un problema al ginocchio ed è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco.

Nel finale il Bologna ha legittimato il risultato andando vicino a più riprese al quarto gol, sfiorato prima con Miranda e poi ancora con Dallinga e Cambiaghi che ha colpito un palo. C'è stato modo per Seghetti per mettersi ancora in mostra. Appuntamento ora al 24 aprile con i rossoblu che partono ampiamente favoriti.