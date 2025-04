video suggerito

Simone Inzaghi fuori dall’area tecnica, cosa dovrebbe succedere ogni volta secondo il regolamento Simone Inzaghi anche nel derby di Coppa Italia contro il Milan si è reso protagonista del mancato rispetto dei limiti dell’area tecnica. Una situazione che prevede diversi provvedimenti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Simone Inzaghi continua a far discutere per le ripetute uscite dall'area tecnica durante le partite della sua Inter. Come accaduto anche nel derby di Coppa Italia, quando Theo Hernandez è stato costretto addirittura a passare alle sue spalle, il tecnico nerazzurro si fa prendere dalla foga di dare indicazioni ai suoi e non rispetta i limiti consentitigli per potersi muovere a bordo campo. Una situazione che spesso e volentieri capita agli allenatori in trance agonistica, anche se nel suo caso è diventato quasi sistematico.

Simone Inzaghi e l’abitudine di sconfinare dall’area tecnica

Simone Inzaghi vive le partite con grande trasporto. Sempre in piedi davanti alla sua panchina, l'allenatore si muove molto e spesso e qualche volta perde di vista i militi dell'area tecnica. Una situazione legata alla necessità di dare indicazioni ai suoi uomini in momenti cruciali del match. Una vera e propria abitudine per il mister che già da qualche anno si rende protagonista di queste scorribande che finiscono addirittura con l'irruzione sul terreno di gioco. È accaduto già ai tempi della Lazio, e poi spesso e volentieri all'Inter in modo plateale. Dalla finale di Champions con il Manchester City, fino a Napoli-Inter.

Cos’è l’area tecnica su un campo da calcio

L'area tecnica è la zona del campo in cui si trovano le panchine, l'allenatore, i calciatori di riserva, i dirigenti, e gli operatori sanitari. Si trova di fatto su uno dei lati lunghi del terreno di gioco. Si estende di fatto per un metro da ciascun lato delle panchine e si protrae fino alla zona delimitata dalle linee laterali, arrivando ad un metro dalle stesse. Quest'area è studiata per permettere proprio ai tecnici di muoversi, e dare indicazioni. Nessuno può uscire dalla stessa senza il consenso dell'arbitro durante le partite (ovviamente i panchinari possono uscire dall'area in occasione del riscaldamento)

Cosa rischia chi esce dall’area tecnica secondo il regolamento

Il regolamento del gioco del calcio parla chiaro e prevede provvedimenti per chi non rispetta le regole, ed esce appunto dall'area tecnica. In questo tocca al quarto uomo, che staziona proprio a ridosso delle panchine, aiutare l'arbitro segnalando eventuali irregolarità. Spesso il quarto ufficiale è chiamato ad un lavoro notevole per placare i tecnici, impedendo loro di andare incontro a provvedimenti disciplinari. Cosa rischiano gli allenatori, e tutti coloro i quali escono dall'area tecnica.

Bisogna consultare la norma 12 del regolamento del gioco del calcio che prevede in caso di mancato rispetto dell'area tecnica:

Richiamo ufficiale

– entrare sul terreno di gioco in modo rispettoso / non aggressivo né provocatorio

– non cooperare con un ufficiale di gara, ad esempio ignorare una richiesta / istruzione dall’assistente o dal quarto ufficiale

– lieve dissenso (con parole o gesti / azioni) nei confronti di una decisione

– uscire occasionalmente dall’area tecnica senza commettere un’altra infrazione

(ovviamente in caso di infrazioni ripetute o plateali queste dovranno essere punite con un’ammonizione o un’espulsione)

– non rispettare chiaramente / ripetutamente i confini della propria area tecnica

– entrare deliberatamente nell’area tecnica avversaria (in modo non aggressivo né provocatorio)

– uscire deliberatamente dall’area tecnica per mostrare dissenso o protestare nei confronti di un ufficiale di gara o comportarsi in modo provocatorio