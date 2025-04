Inzaghi fuori dall’area tecnica ostacola Theo Hernandez: che è costretto a dribblarlo in Milan-Inter

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Un'immagine si staglia su tutte dopo la semifinale di andata tra Milan e Inter. Non è quella del gol di Abraham né quella della rete del pareggio dell'ex Calhanoglu, ma un'immagine, anzi uno screen, nel quale si vede Theo Hernandez dover uscire dal campo e passare dietro a Simone Inzaghi, che era, ancora una volta, ampiamente fuori l'area tecnica.

Inzaghi fuori dall'area tecnica, Theo lo dribbla

Un derby che finisce in parità e rimanda tutto alla gara di ritorno, in programa mercoledì 23 aprile. Partita, tesa, combattutta con un risultato tutto sommato giusto. Durante la semifinale d'andata si è assistito a qualcosa probabilmente di inedito. Perché si è visto Theo Hernandez dover svoltare a sinistra, e recarsi al di fuori del rettangolo verde per rincorrere un pallone servitogli da Leao, mossa obbligata per evitare Simone Inzaghi.

L'immagine è chiara. Si è nel primo tempo. Leao ha il pallone incollato al piede e vuole servire Theo Hernandez. Un classico, la manovra sulla fascia sinistra rossonera. Il francese però davanti a sé non si trova un avversario ma Simone Inzaghi, che è ampiamente fuori l'area tecnica e costringe Hernandez a passargli alle spalle, una mossa furba e obbligata quella del francese, che non è passata inosservata, nemmeno sui social dove le polemiche per quell'episodio sono divampate.

Inzaghi fuori dall'area tecnica con l'Udinese: espulso per proteste

Per Inzaghi uscire dall'area tecnica non è una novità, anzi. Domenica scorsa il tecnico campione d'Italia era stato espulso (e per questo contro il Parma non sarà in panchina) per le polemiche eccessive di Inzaghi che era uscito sin troppe volte dall'area tecnica.