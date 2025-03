video suggerito

Germania-Italia di Nations League, orario e dove vederla in TV e streaming: quando si gioca e formazioni L'Italia di Luciano Spalletti scende in campo per il ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania: quando si gioca, dove vedere la partita e le probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia scende in campo per la partita di ritorno dei quarti di finale di Nations League: questa sera, ore 20:45 alla Signal Iduna Park di Dortmund, la squadra di Luciano Spalletti affronta la Germania di Julian Nagelsmann. Il primo round se lo sono aggiudicati i tedeschi per 2-1 in rimonta, con Kleindienst e Goretzka che hanno reso vano il vantaggio azzurro iniziale firmato da Tonali, e ora per la Nazionale dovrà vincere al Westfalenstadion per accedere alle semifinali del torneo UEFA, che inciderà sul percorso azzurro verso il Mondiale del 2026.

Se l'Italia dovesse superare il turno, con l'accesso alla Final Four, verrebbe inserita nel raggruppamento con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta contro la Germania per i ragazzi di Spalletti ci sarà il girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova sulla strada verso la Coppa del Mondo.

Per quanto riguarda la formazione dell'Italia, Spalletti dovrebbe proporre di nuovo il 3-5-2 con Kean e Raspadori in attacco e il centrocampo dovrebbe essere composto sempre da Barella, Tonali e Rovella. In difesa Buongiorno al posto dell'infortunato Calafiori.

La vincente, che passerà in semifinale, affronterà una tra Danimarca e Portogallo il prossimo 4 giugno 2025: all'andata i danesi hanno battuto 1-0 i lusitani con un gol dell'ex Atalanta Højlund.

Quando si gioca Germania-Italia di Nations League, data e orario

Germania-Italia si gioca domenica 23 marzo 2025 alla Signal Iduna Park di Dortmund con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Dove vedere la partita Germania-Italia in tv e streaming sulla Rai

La partita tra Germania e Italia si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Uno e sarà possibile seguire il match anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV.

Germania-Italia, le formazioni della partita di Nations League

Gli Azzurri non dovrebbero cambiare idea tattica e Spalletti riproporrà il 3-5-1-1 visto a San Siro con l'unica variante che sarà Buongiorno al posto dell'infortunato Calafiori in difesa con Di Lorenzo e Bastoni. Politano a destra e Udogie a sinistra mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella e Tonali con Ricci al posto di Rovella. In attacco ancora Kean con Raspadori. Tra i pali Donnarumma.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Allenatore: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Kean. Allenatore: Spalletti.