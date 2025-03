video suggerito

Calafiori fa impaurire il Meazza nel finale di Italia-Germania: movimento innaturale del ginocchio Riccardo Calafiori tiene in ansia l'Italia e Luciano Spalletti dopo l'infortunio subito nel finale della sfida contro la Germania. Il difensore dell'Arsenal subisce una torsione innaturale del ginocchio.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta dell'Italia in casa al Meazza contro la Germania nell'andata dei quarti di Nations League potrebbe non essere l'unica brutta notizia della serata. Luciano Spalletti infatti spera che non sia successo nulla a Riccardo Calafiori che nei minuti finali della partita crolla per terra da solo scivolando. La caduta gli provoca una brutta torsione innaturale del ginocchio sinistro che sembra piegarsi. Subito lo staff tecnico della Nazionale azzurra è entrato in campo per prestare soccorso al difensore dell'Arsenal che infatti non è stato in grado di proseguire la partita.

Spalletti aveva terminato i cambi chiudendo in dieci la sfida contro la Germania. L'Italia però ora è preoccupata per le condizioni di uno dei difensori migliori della nazionale e dell'Arsenal. Il Ct spera che non sia nulla di grave specie in vista della partita di ritorno a Dortmund che potrebbe dire molto sul cammino degli azzurri anche in ottica Mondiali 2026. La dinamica è stata abbastanza strana. Calafiori scivola indietro con la gamba destra che non fa leva sul terreno e si fa male il ginocchio sinistro con una sorta di spaccata aprendosi quasi a compasso.

Il momento in cui il ginocchio di Calafiori fa una torsione innaturale.

Attenzione massima dunque per le condizioni di Calafiori che già il 22 ottobre scorso quando nella sfida di Champions dell'Arsenal contro lo Shakhtar Donetsk subì quasi lo stesso infortunio. Anche in quell'occasione cadde subendo un movimento innaturale del ginocchio ma la dinamica della caduta lo salvò. L'ex Bologna, dopo essere stato soccorso in campo, non è sembrato troppo dolorante, ma non se l’è sentita di continuare. Sta di fatto che solo a seguito di esami strumentali approfonditi si potrà capire la reale entità dell'infortunio.

Le parole di Spalletti e Kean dopo l'infortunio di Calafiori

Intervenuto subito dopo il fischio finale ai microfoni Rai, Spalletti ha commentato l'infortunio di Calafiori: "Non so ancora nulla di Calafiori, vediamo". Queste le parole del Commissario tecnico azzurro che ora resta in attesa del responso dei risultati. Nel frattempo anche Moise Kean prima dell'intervista ha avuto modo di guardare dalle immagini del monitor l'infortunio di Calafiori restando sorpreso per la dinamica. "Spero possa essere dei nostri per la partita di ritorno" ha sottolineato l'attaccante della Fiorentina.