Calafiori in ansia per il pauroso infortunio al ginocchio: ma la dinamica della caduta può salvarlo L'infortunio di Riccardo Calafiori preoccupa sia l'Italia di Spalletti che chiaramente l'Arsenal. In attesa dell'esito degli esami, la speranza è che la dinamica della caduta possa averlo salvato da guai più seri.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'infortunio di Riccardo Calafiori con l'Arsenal in Champions fa tremare i Gunners e anche l'Italia con Luciano Spalletti che starà attendendo da lontano l'esito degli esami. Fulcro della difesa dei londinesi e di quella degli Azzurri, Calafiori è stato sostituito contro lo Shakhtar Donetsk a seguito di un movimento innaturale del ginocchio destro. L'ex Bologna cerca di portare la palla ma il suo piede sinistro scivola mentre cerca di tornare a prendere la sfera e col ginocchio destro si pianta sul terreno di gioco. "Il tallone destro del piede è sollevato il che potrebbe averlo salvato da un infortunio grave".

È questo ciò che emerge dall'analisi dell'infortunio di Calafiori fatta dal dottor Rajpal Brar specializzato in fisioterapia ed esperto di infortuni nel mondo dello sport e del calcio. Attraverso il suo account X, Brar fa il punto su quanto accaduto e si spinge a ipotizzare che si possa trattare di un infortunio non grave. A salvarlo potrebbe essere stato proprio il movimento delle gambe. "Dopo essere caduto, lo slancio lo porta a scivolare con la sinistra mentre la caviglia destra finisce a terra e si trascina. Questo potrebbe averlo aiutato a scaricare il peso".

Rajpal Brar dunque ritiene che questo infortunio potrebbe non essere così grave come la maggior parte delle persone immagina. "C'è sicuramente un angolo che mette stress sull'aspetto mediale (interno) – spiega -. È anche inclinato verso destra, il che blocca l'anca e distribuisce più stress al ginocchio. Di solito, in questo scenario, si pensa al legamento collaterale mediale e/o al menisco, quest'ultimo in genere si presenta quando c'è rotazionale sul ginocchio". E a questo punto spiega: "Visto da questa angolazione però, sarei sorpreso se si trattasse di qualcosa di importante".

L'analisi del dottor Brar sull'infortunio di Calafiori

Il dottor Brar fa inoltre sapere che le prime manovre dello staff medico dei londinesi sul ginocchio di Calafiori hanno dato esito negativo e soprattutto il giocatore non aveva problemi camminando. Calafiori infatti non zoppica mentre esce dal campo e questo potrebbe essere positivo. Il club farà una risonanza magnetica per vedere l'estensione completa, ma le prime indicazioni il giocatore le avrà a seconda di come risponderà il ginocchio questa mattina qualora si presentasse gonfiore e dolore. Ma c'è fiducia e soprattutto speranza di non perdere un giocatore come lui. Infine il dott. Brar sottolinea anche un altro aspetto: "Non sarei sorpreso che possa trattarsi anche di un dolore di paura, del suo subconscio, considerando il suo grave infortunio al ginocchio nel 2018″.