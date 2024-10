Infortunio al ginocchio per Calafiori: il difensore si fa male giocando in Champions con l’Arsenal

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Sono ore delicate queste e quelle che verranno per Riccardo Calafiori che è uscito a causa di un infortunio durante la partita tra Arsenal e Shakhtar Donetsk. Il difensore italiano ha riportato un infortunio al ginocchio, frutto di un movimento innaturale. Le immagini non fanno dormire sonni tranquilli né a Calafiori né ai Gunners. Nelle prossime ore il calciatore effettuerà gli esami strumentali e scoprirà se il problema è serio o meno.

Calafiori si è infortunato in Arsenal-Shakhtar

Per l'Arsenal questo non è un periodo facile. La squadra di Arteta, reduce da un inaspettato ko con il Bournemouth in Premier League, ha una sfilza di giocatori infortunati. Al lungo si è aggiunto, purtroppo, anche Calafiori. L'ex difensore di Roma e Bologna si è fatto male da solo nel match di Champions, vinto per 1-0 con lo Shakhtar. Calafiori ha fatto un movimento innaturale ed è caduto male, cadendo con tutto il peso del suo corpo sul ginocchio. Il giocatore è fermato subito e ha chiesto il cambio, confortato dai compagni di squadra.

Ennesimo infortunio per l'Arsenal

L'Arsenal in queste ultime settimane hanno perso: White, Timber, Saka, Odegaard, Tomiyasu, Zinchenko e Tierney e ora pure Calafiori. Fare previsto sul problema al ginocchio del difensore della Nazionale non è possibile né corretto. Chiaramente, però, se l'infortunio fosse serio lo stop sarebbe molto lungo per l'ex del Bologna, che nella scorsa stagione ha fatto una crescita impressionante e che ha mostrato tutto il suo valore anche con la Nazionale agli Europei, e che è passato all'Arsenal per 42 milioni di sterline (50 milioni di euro).

