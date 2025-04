video suggerito

Arteta entra in scivolata su un giocatore dell’Arsenal in allenamento: rischia di fargli male Arteta alleggerisce la pressione ai suoi giocatori in allenamento ma rischia di far male a Sterling: si ferma giusto in tempo durante il torello. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Arsenal si prepara ad affrontare la partita più importante di tuta la stagione: domani al Santiago Bernabeu ci sarà il Real Madrid ad attenderli e l'imperativo è quello di non sprecare l'incredibile vantaggio della partita d'andata. A Londra i Gunners hanno vinto per 3-0 e dall'altra parte di Blancos scalpitano per mettere in scena la rimonta, ma in un clima di grande pressione Arteta riesce nell'intento di alleggerire gli ultimi istanti dell'allenamento.

Ma nel tentativo di non lasciare che i suoi giocatori vengano schiacciati ha rischiato di perdere una pedina alla vigilia del match. È diventato virale il torello al quale ha partecipato anche l'allenatore spagnolo, con tanto di punizione finale per aver commesso molti errori, ma durante il quale è entrato in scivolata sull'unico attaccante integro che ha a disposizione andando incontro a un possibile infortunio.

Artata rischia di far male un suo giocatore

L'intento era ovviamente scherzoso ma lo spagnolo si è fatto prendere la mano dai suoi fasti da giocatore. Nell'ultimo allenamento dell'Arsenal si è unito al torello assieme al resto della squadra che si è divertita a fargli perdere la testa con i suoi passaggi. Ma nel tentativo di recuperare un pallone calciato da Martinelli è entrato in scivolata su Sterling, come tante volte ha fatto in campo nella sua carriera precedente.

L'ex centrocampista ha riportato alla mente tutte le sue qualità ed è entrato in maniera non particolarmente pericolosa sull'inglese che per poco non gli è franato addosso. Per fortuna l'intervento di Arteta non era particolarmente violento e si è fermato giusto in tempo per evitare il disastro: Sterling è l'unico attaccante di ruolo che ha a disposizione in questo momento, visto che il suo attacco è stato praticamente svuotato dagli infortuni e all'andata contro il Real Madrid ha schierato Merino come falso 9.