Polonara non può avere contatti con l'esterno, la Virtus ha il permesso di fargli toccare il trofeo La Virtus Bologna torna nella notte da Brescia dopo aver vinto lo Scudetto di basket e per prima cosa va in ospedale a fare visita ad Achille Polonara e fargli toccare il trofeo. Ma le condizioni del giocatore sono delicate, non può avere contatti con l'esterno: serve un permesso speciale.

A cura di Paolo Fiorenza

Achille Polonara martedì sera non era presente fisicamente al PalaLeonessa di Brescia, ma era come se lo fosse, mentre seguiva in TV dalla sua stanza d'ospedale Gara 3 della finale del campionato di basket vinta dalla Virtus Bologna, che ha chiuso la serie 3-0 e si è portato a casa il 17simo Scudetto della sua storia. Achille era presente mentre tutti i suoi compagni prima dell'inizio della partita indossavano nel riscaldamento la sua maglia, era presente mentre capitan Belinelli e un mostruoso Toko Shengelia gli dedicavano la vittoria con parole meravigliose, era presente mentre i giocatori gli facevano una videochiamata appena tornati in spogliatoio, battendosi la mano sul cuore e urlandogli "È tutto tuo, Achi!".

La terribile vicenda umana di Polonara ha colpito tutti, non solo a Bologna ma in tutta Italia: la notizia che il 33enne nazionale italiano – già reduce da un tumore ai testicoli – ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide è stata una mazzata. Tutti si sono stretti intorno ad Achille, a iniziare dalla moglie Erika e dai due figli, che gli hanno fatto avere in ospedale una maglietta con le scritte "babbo" e papà" e le loro impronte colorate, mostrata in una storia su Instagram prima della finale. Vitoria e Achille Jr, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022, sono la luce degli occhi di Achi e gli fanno arrivare tutto il loro amore.

Achille Polonara con la maglia mandatagli dai figli in ospedale

La Virtus torna a Bologna e per prima cosa va in ospedale a portare il trofeo a Polonara: serve un permesso speciale

Il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, centro di riferimento non solo nazionale per la diagnosi e la cura delle malattie del sangue, è riconosciuto per l'eccellenza nella ricerca e nei trattamenti innovativi: è lì che Polonara ha già iniziato il suo nuovo percorso contro la malattia ed è lì che i giocatori della Virtus, di ritorno nella notte da Brescia, gli hanno portato il trofeo del titolo appena vinto, come gli aveva promesso Belinelli qualche ora prima nella videochiamata.

I compagni di Achi, i suoi amici, i suoi fratelli, volevano che lo toccasse quel trofeo in cui c'era così tanto anche di lui. Hanno continuato a cantare cori per Polonara sul pullman che li riportava a Bologna, non vedendo l'ora di salire nella sua stanza d'ospedale.

Ma non era una cosa facile né scontata: le condizioni del cestista di Ancona sono delicate, non può avere contatti con l'esterno. È servito un permesso speciale – racconta la ‘Gazzetta dello Sport – affinché una delegazione della squadra potesse fare visita a Polonara in condizioni di sicurezza per consegnargli il trofeo. Già domenica, prima del ricovero, i compagni erano andati sotto casa per salutarlo.

La videochiamata di Shengelia dal campo: "I love you Babu. This is for you"

Quel che resta del giorno è racchiuso nelle parole di Shengelia, ancora pieno di adrenalina sul campo di Brescia dopo aver messo a tabellino una prova stellare destinata a restare nella storia del basket italiano (46 di valutazione): "Achi, ti amiamo fratello, ti amo. Ti auguro il meglio, Dio ti benedica. Questo è per te". In quel momento compare proprio Polonara in videochiamata e Toko si illumina, vorrebbe abbracciare quel telefonino: "Babu, I love you Babu. This is for you".