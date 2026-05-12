Brandon Clarke giocatore dei Memphis Grizzlies è stato trovato morto in California a soli 29 anni. Si indaga per sospetta overdose: i dettagli della tragedia e il cordoglio del mondo NBA.

La NBA è sotto shock per la morte a soli 29 anni di Brandon Clarke. L’ala dei Memphis Grizzlies è stata trovata senza vita nella sua abitazione della San Fernando Valley. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità i vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata di emergenza arrivata al 911. Quando però sul posto sono arrivati i paramedici il ragazzo è stato dichiarato morto. A quanto pare per stabilire la causa della morte dell'atleta sarà necessaria un'autopsia.

Nel frattempo sulla stampa di oltreoceano sono circolate le prime teorie su quanto accaduto. Secondo quanto riportato da TMZ è stata aperta un'indagine per una sospetta overdose di droga visto che la polizia avrebbe trovato degli strumenti per l'utilizzo di stupefacenti nell'abitazione in cui il giocatore risiedeva. NBC ha rilanciato questa teoria spiegando che Clarke è stato recentemente arrestato, ad inizio aprile, con l'accusa di sorpasso irregolare, possesso di sostanze stupefacenti, fuga/eccesso di velocità e traffico di sostanze stupefacenti.

La morte del giocatore è stata confermata dal suo club, con un comunicato che ha rappresentato uno shock per tutti gli appassionati di calcio: "Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita di Brandon Clarke. Brandon era un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore il cui impatto sull'organizzazione e sulla comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".

NrenClarke è entrato nella NBA come 21ª scelta assoluta al Draft NBA del 2019, selezionato dagli Oklahoma City Thunder e immediatamente ceduto a Memphis. Ha giocato sette stagioni nella NBA, registrando una media di 10,2 punti, 5,5 rimbalzi e 1,3 assist in 309 partite. Personaggio controverso, capace di far vedere doti importanti sul parquet pur essendo incontrollabile fuori dai palazzetti.