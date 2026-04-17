Morto Oscar Schmidt. Leggenda del basket, giocò anche in Italia: aveva 68 anni

A 68 anni è morto Oscar Schmidt, leggendario cestista brasiliano. Oscar è inserito nell’Hall of Fame dell’NBA ed era notissimo per aver giocato in Italia con Pavia e Caserta.

La leggenda del basket Oscar Schmidt, che in Italia giocò con Pavia e con la Juve Caserta, è venuto a mancare. Aveva 68 anni. Oscar era malato da tempo, ma si è spento in ospedale dove era stato ricoverato a causa di un malore che aveva accusato a Santana de Parnaiba. È l'unico brasiliano presente nella Hall of Fame dell'NBA. Vinse anche una medaglia di bronzo ai Mondiali del 1978 con il Brasile. Il suo soprannome era la ‘Mano Santa' che rende bene l'idea del campione che è stato Oscar.

Stella della Juve Caserta: disputò cinque Olimpiadi

Oscar è stato un campione leggendario. Ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, da quelle di Mosca del 1980 a quelle di Atlanta 1996. Vanta record infiniti, anche alle Olimpiadi. Nessuno ha realizzato ai Giochi più punti totali di lui (1093) né più punti in un singolo incontro (55 punti in un Brasile-Spagna di Seul 1988). Una carriera infinita, durata quasi trent'anni e vissuta anche o forse bisognerebbe dire soprattutto in Italia, tra gli anni '80 e primi '90, quando il basket era uno sport seguitissimo.

Vestì la casacca della Juve Caserta tra il 1982 e il 1990, vincendo una Coppa Italia. Caserta gli conferì la cittadinanza onoraria, poi passò al Pavia, dove visse altre tre stagioni. A Caserta ha lasciato un pezzo di cuore e ci tornò nel 2023 per il documentario ‘Scugnizzi per sempre'.

Il triste comunicato della famiglia

La sua famiglia ha annunciato la triste notizia con questo comunicato: "È con profondo rimpianto che annunciamo la scomparsa di Oscar Schmidt, uno dei più grandi nomi nella storia del basket mondiale e una figura di immenso valore umano e sportivo. Per oltre 15 anni Oscar ha affrontato la sua battaglia contro un tumore al cervello con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un esempio di determinazione, generosità e amore per la vita".