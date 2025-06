video suggerito

La Virtus Bologna è campione d'Italia, parte la videochiamata a Polonara: "È tutto tuo, Achi" La Virtus Bologna ha vinto il campionato italiano di basket per la 17sima volta: Brescia dominata anche a casa sua in Gara 3. Dopo il match dallo spogliatoio bolognese è partita la videochiamata ad Achille Polonara, in ospedale dopo la diagnosi di leucemia mieloide.

A cura di Paolo Fiorenza

La Virtus Bologna è campione d'Italia di basket per la 17sima volta: le V nere hanno spazzato via Brescia anche a domicilio in Gara 3, col punteggio di 74-96, chiudendo dunque la serie finale per 3-0. Un match che è apparso segnato fin dal primo quarto, finito 28-15, e mai più messo in discussione nel prosieguo, con uno Shengelia assolutamente mostruoso: 31 punti, 7/8 da due, 4/4 da tre, 5/5 ai liberi, 9 rimbalzi, 5 assist, e 46 di valutazione per il georgiano.

La partita è stata giocata dalla Virtus con un fuoco dentro che era animato anche dalla voglia di dedicare la vittoria dello Scudetto ad Achille Polonara, cui alla vigilia del match era stata diagnosticata la leucemia mieloide. Una notizia terribile, per un ragazzo che già aveva dovuto lottare con un tumore ai testicoli.

La videochiamata dei giocatori della Virtus Bologna a Polonara dopo la vittoria dello Scudetto

I giocatori di Bologna erano scesi in campo nel riscaldamento a Brescia con una maglia dedicata ad Achille, tutti col suo numero 33, poi in partita ci hanno messo dentro tutto quello che avevano. Nel dopo gara dallo spogliatoio della Virtus è partita la videochiamata per Polonara: "È tutto tuo, Achi!", gli hanno urlato, battendosi la mano sul cuore. "Adesso te lo portiamo in ospedale!", è stata la promessa di capitan Belinelli. Un momento davvero toccante.

Prima della palla a due nel palazzetto di Brescia, anche il CT dell'Italia Gianmarco Pozzecco aveva dedicato parole molto belle a Polonara: "È l'unica cosa che conta, in questo momento ci starà sentendo. A nome di tutti siamo con te grande Achille".

Bellissimo anche l'applauso e il coro dedicati dal pubblico bresciano ad Achille, dopo che la curva virtussina aveva esposto uno striscione per il proprio campione: "La vera battaglia da vivere è fuori dal campo, forza Achille, la Nord è con te!".