Roberto Mancini campione con l’Al-Sadd: festeggia con una speciale bandiera dell’Italia

Emozionato e forse anche commosso, Roberto Mancini ha celebrato con trasporto la vittoria del titolo di campione del Qatar con l'Al-Sadd. Durante la premiazione l'allenatore di Jesi ha portato sul palco una bandiera italiana. Dopo aver ricevuto il premio riservato ai vincitori, l'ex ct della Nazionale ha mostrato a tutti quel tricolore che per lui ha un valore speciale.

Roberto Mancini festeggia con l'Al Sadd con una bandiera speciale

Il tecnico della formazione qatariota, a quanto pare, porta con sé questa bandiera su cui annota quelli che sono i momenti più importanti della sua carriera sia come allenatore che come giocatore. Infatti, nelle immagini si può notare la scritta a pennarello "Euro 2020" con il suo autografo, accompagnata in basso da due date speciali legate alle location di partite indimenticabili di quella cavalcata trionfale: la sfida dell'Allianz Arena di Monaco contro il Belgio e la finale di Wembley contro l'Inghilterra. Due ricordi da brividi per tutto il movimento calcistico italiano. Visibilmente emozionati anche i collaboratori del Mancio, ovvero Massimo Maccarone e Cesar, rimasti colpiti dalla bandiera.

Mancini campione con l'Al Sadd in Qatar

Una nuova scritta, dunque, da aggiungere sulla bandiera di Roberto Mancini, che alla fine è riuscito a portare a dama l'Al-Sadd grazie al successo per 3-2 contro l'Al Shamal, staccato in classifica di cinque punti. Discorso chiuso senza alcun rischio di possibili rimonte, dopo i colpi di scena della scorsa settimana. Nei giorni scorsi, infatti, l'inseguitrice della capolista si era riavvicinata grazie a una vittoria a tavolino assegnata per una sostituzione irregolare da parte del Qatar SC, reo di aver schierato un calciatore che non poteva essere mandato in campo. Ora però non ci sono più rischi.

Roberto Mancini si è tolto un'altra grande soddisfazione per la sua importante carriera. Dopo aver trionfato in Italia, in Inghilterra e in Turchia, l'ex attaccante conquista un altro titolo internazionale imponendosi in Qatar. Applausi per un tecnico che recentemente è stato accostato nuovamente alla panchina azzurra per provare a risollevare le sorti di un gruppo finito fuori, ancora una volta, dai Mondiali.