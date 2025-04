Il Real fallisce la remuntada Champions: l’Arsenal domina anche al Bernabeu e vola in semifinale

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid fallisce l'operazione remuntada e viene sconfitto anche al Bernabeu. La squadra di Ancelotti contro l'Arsenal doveva recuperare 3 gol e invece i Gunners vincono ancora col punteggio di 2-1 volando in semifinale di Champions. La squadra di Ancelotti mai in partita riesce a trovare il gol con Vinicius solo per via di un errore della difesa inglese. Martinelli nel finale condanna i padroni di casa al secondo ko in entrambi gli incontri validi per i quarti di Champions.

L'Arsenal fallisce un rigore nel primo tempo

Nel primo tempo si è vista più l'Arsenal che il Real Madrid. I Gunners sia all'inizio che alla fine dei primi 45 minuti hanno messo in difficoltà i padroni di casa. La prima occasioni capita sui piedi di Saka che calcia da posizione defilata verso la porta di Courtois mirando all'angolo a sinistra del portiere belga ma senza trovare la porta. La sfera finisce di poco fuori e per il Real è un pericolo scampato. Il Bernabeu con il suo urlo spinge la squadra di Ancelotti che però non riesce quasi mai a trovare corridoi giusti per impensierire i Gunners.

Solo nei primissimi minuti le Meregnues da sinistra con Vinicius tentano qualcosa. La conclusione del brasiliano finisce a Mbappé che devia e segna con il petto ma è in posizione di fuorigioco. E così l'occasione migliore capita all'Arsenal che beneficia di un calcio di rigore per trattenuta di Asencio su Merino. Dal dischetto Saka prova il cucchiaio ma lo sbaglia clamorosamente con Courtois che para. Successivamente anche al Real viene assegnato rigore per trattenuta di Rice su Mbappé ma il VAR annulla. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

La partita si accende nella ripresa

Nel secondo tempo il Real non riesce a trovare gli stimoli giusti per spingere come si deve per recuperare tre gol. Tutto questo fa solo gioco all'Arsenal che beneficia di tutto ciò sfruttando i contropiede pur senza trovare la via del gol. Per guardare un tiro in porta del Real infatti bisogna aspettare 53 minuti quando Vinicius con un destro a giro calcia verso la porta di Reya che però blocca a terra senza problemi. La partita però si sblocca improvvisamente nella ripresa dopo il minuto 60. I Gunners passano in vantaggio con Saka.

L'inglese questa volta sempre con lo scavino riesce ad eludere il fuorigioco e presentarsi davanti a Courtois mettendo la palla in porta. Il gol gela il Bernabeu che però poco dopo esulta al gol di Vinicius bravo a strappare palla a Saliba e sorprendere Raya, è 1-1. Nel finale girandola di sostituzioni da parte dei due allenatori ma il Real Madrid sembra averne davvero poche per riuscire a segnare ben 3 gol contro un Arsenal ben piazzato in campo che all'ultimo secondo in contropiede con Martinelli segna addirittura il gol vittoria per il 2-1 finale che vale le semifinali.