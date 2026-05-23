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Russell vince la Sprint in Canada, scintille con Antonelli: “Se dobbiamo correre così, è bene saperlo”

Sprint del HP del Canada ad altissima tensione in casa Mercedes con Russell e Antonelli che fanno a sportellate a inizio gara. Mercedes protagonista col 1° e 3° posto, in mezzo c’è Norris, secondo. Hamilton quarto, Leclerc sesto.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Scintille in casa Mercedes tra Russell e Antonelli che accendono subito la Sprint del GP del Canada sin dalla prima curva. Sportellate e altissima tensione con  Kimi che si lamenta chiaramente via radio del comportamento del suo compagno di squadra, reo a suo dire di una condotta oltre i limiti consentiti. Toto Wolff è subito intervenuto, riprendendo il giovane bolognese, zittendolo: "Non si discute di questo via radio". Russell tiene la testa fino alla fine, davanti a Norris. Antonelli solo terzo. Le Ferrari dietro: Leclerc quinto e Hamilton sesto.

Scintille tra Antonelli e Russell, cos'è successo a inizio Sprint

I momenti più caldi nella Sprint del GP del Canada si sono consumati subito, appena è scattato il semaforo verde. Russell ha avuto il merito di difendere la prima posizione in partenza con ogni mezzo, rispondendo colpo su colpo agli attacchi di Antonelli che ha provato in ogni modo a farsi largo. Sempre fermato, è poi esploso in un furioso via radio ai box: "Se dobbiamo correre così, è bene saperlo". Una frase di sfogo che non è piaciuta a Toto Wolff che ha subito zittito il suo pilota con un perentorio: "Non si discutono questi argomenti via radio". Così da riportarlo a concentrarsi sulla pista.

Peccato che Antonelli sia rimasto nervosissimo per tutta la Sprint: dopo essere uscito di pista per le ruotate del compagno do scuderia ha provato nel finale a infilare Lando Norris con la McLaren, ma anche in quel caso ha osato troppo ritrovandosi sull'erba e dovendosi accontentare della terza posizione.

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L'arrivo della Sprint, le prime dieci posizioni

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren) +1.272
  3. Kimi Antonelli (Mercedes) +1.843
  4. Oscar Piastri (McLaren) +9.797
  5. Charles Leclerc (Ferrari) +9.929
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) +10.545
  7. Max Verstappen (Red Bull Racing) +15.935
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +29.710
  9. Franco Colapinto (Alpine) +31.621
  10. Carlos Sainz (Williams) +36.793

(in aggiornamento)

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