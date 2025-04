Il Var impiega 6 minuti per annullare il rigore del Real Madrid contro l’Arsenal: cosa è successo

video suggerito

Quasi sei minuti di revisione in cabina di regia prima di segnalare all'arbitro di Real Madrid–Arsenal, Letexier, di valutare attraverso la on-field-review l'opportunità di concedere il calcio di rigore in favoe dei blancos. È il minuto 23 del ritorno dei quarti di Champions, il risultato è sullo 0-0: può arrivare da lì la svolta e l'inizio della clamorosa remuntada delle merengue che devono ribaltare il 3-0 subito a Londra all'andata.

Il calcio di rigore concesso per un presunto fallo su Mbappé

Il direttore di gara aveva assegnato il tiro dal dischetto (senza pensarci due volte) per un fallo di Mbappé, caduto dopo essere stato cinturato da Rice: un contatto che non era sembrato così evidente né così impetuoso da costituire un fallo punibile con la massima punizione, eppure il fischietto non aveva nutrito alcun dubbio su quell'episodio. In realtà, a viziare quell'azione e, di conseguenza, a vanificare il penalty per gli spagnoli è un altro dettaglio: c'è un fuorigioco di Rodrygo la cui posizione viene considerata attiva.

Perché l'arbitro ha cambiato decisione con la revisione al Var

Letexier se ne accorge solo quando si presenta davanti al monitor e gli offrono la sequenza delle immagini incriminate: si prende ancora qualche attimo, abbastanza per completare anche il confronto a distanza con i colleghi in sala Var, poi torna in campo e, dopo aver effettuato il gesto come da regolamento, cancella la decisione. C'è off-side dell'attaccante brasiliano, qualsiasi altra considerazione cade. Non c'è rigore: il messaggio è anche diffuso sui maxi-schermi del Santiago Bernabeu, gelato da quel provvedimento e da quell'occasione di avviare la rimonta sfumata quando tutto sembrava fatto.

Var protagonista anche in occasione del penalty concesso all'Arsenal

Al 10° minuto Letexier viene chiamato per la prima volta dal Var perché non s'era reso conto di un fallo commesso da Raúl Asencio su Mikel Merino. L'intervento scorretto scaturisce da calcio d'angolo battuto da Declan Rice: si vede il difensore del Real Madrid strattonare il calciatore dei Gunners. Ci vogliono altri quattro minuti perché dalla cabina di regia arrivi la segnalazione che dà la stura alla revisione a bordo campo.

Sul dischetto si presenta Bukayo Saka che si rende protagonista di un'esecuzione infelice dagli undici metri: ha tentato una speciale di pallonetto ma la traiettoria non ha ingannato Thibaut Courtois che con uno splendido colpo di reni è riuscito a neutralizzare quella conclusione, tenendo il risultato ancora sullo 0-0.