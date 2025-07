Sinner ha ripetuto il suo rituale scaramantico a Wimbledon: fa cose strane, ma tutto ha un senso

Jannik Sinner a Wimbledon ha compiuto una delle più grandi imprese della sua carriera, vincendo il quarto titolo Slam della sua carriera. La finale vinta su Alcaraz è nella storia del tennis e in generale dello sport italiano. Un campione assoluto Jannik, che avrà la chance di ampliare la sua bacheca a livello Slam in modo maestoso. Campione in campo e fuori l'altoatesino, che come molti sportivi ha una serie di rituali, oltre a piccole e grandi scaramanzie, che si sono viste anche sul campo da tennis più famoso del pianeta. Movimenti strani, talvolta, che possono apparire tali a chi non lo conosce bene, ma che in realtà hanno un senso profondo e preciso.

Sinner si è ripetuto anche durante la finale di Wimbledon

Durante la finale di Wimbledon, la concentrazione di Sinner era al massimo. Voleva vincere il torneo più importante al mondo, voleva farlo contro il suo grande rivale, che lo aveva battuto nelle ultime cinque sfide. Attenzione davvero ai massimi livelli per Jannik che, nonostante tutto, durante l'incontro ha tenuto fede al suo rituale, alla sua piccola grande scaramanzia, cioè quella di non toccare le righe del campo con il piede sinistro. Un video sbucato online, filmato da uno spettatore, mostra l'italiano fermarsi con il piede sinistro prima di toccare una delle righe esterne, riga che scavalca direttamente con il piede destro.

Il movimento durante la semifinale con Djokovic

Il movimento visto nel video della finale è palese, ma ancora più netto è quello che ha effettuato nella partita con Djokovic, la semifinale nella quale al termine di un punto vinto si vede Sinner fermarsi. Jannik si stoppa all'improvviso, vede le righe dinanzi a sé, le supera, con disinvoltura sì, ma lo fa ragionando. Supera le righe, poi si gira su sé stesso e dopo essere avanzato, scavallandole, torna indietro, sempre senza toccare le righe. Piccolo rituale che, come si dice, dà sicurezza all'atleta, in questo caso al campione italiano.

Quando Jannik svelò la sua scaramanzia

Delle sue scaramanzie ne aveva parlato in passato, per la verità quando non era ancora il numero 1 del tennis. In un'intervista rilasciata a Supertennis tempo fa negò di essere scaramantico, ma confermò che con il piede destro passa sopra le righe: "Non sono particolarmente scaramantico, solo in campo passo sempre con il piede destro sopra le righe. Lo faccio sempre, lo giuro. Quando sono a fuoco lo faccio sempre".

Il rituale fortunato di Capodanno

Non deve stupire che Sinner non calpesti le righe del campo da tennis con il piede sinistro. Sono tanti i tennisti che cercano di non toccare le righe, e in generale sono tanti gli atleti ad aver una serie di piccole ritualità che utilizzano durante un incontro. E il classico: ‘non è vero ma ci credo'. Ed anche un campione purissimo come Jannik cerca di agevolare la fortuna con una piccola ritualità. Il numero 1 ATP ha chiuso il 2024, con l'ultimo allenamento, nel quale ha ripetuto ciò che aveva fatto l'anno precedente. Si può dire, dando il giusto peso, che quel rituale ha portato fortuna. Per ora sono due gli Slam vinti nel 2024 e nel 2025.