Il video di Jannik Sinner che ripete il fortunato rituale di Capodanno, con una sola differenza Jannik Sinner ripete il rituale dello scorso anno quando a poche ore dalla mezzanotte pubblicò un video sui suoi canali social. Anche per questa occasione l'altoatesino ha salutato il 2024 aperto il 2025 con un filmato simile: "Quest'anno sarà un kick".

Jannik Sinner chiude un 2024 a dir poco esaltante e perfetto affacciandosi con fiducia al nuovo anno 2025 per centrare ulteriori successi rafforzando la sua leadership nel tennis mondiale. Per farlo, c'è bisogno di tanto lavoro e anche, se vogliamo, un pizzico di fortuna e scaramanzia che non guasta mai per rendere perfetto un percorso sportivo. Ecco perché l'altoatesino anche in quest'occasione ha deciso di ripetere il rituale dello scorso anno. A fine 2023 infatti, a pochi minuti dalla mezzanotte, l'altoatesino pubblicò un video sul suo account Instagram con scritto:

"Ultimo ballo dell'anno. Felice anno nuovo!". Nel filmato si vede Sinner di notte sul campo da tennis giocare l'ultima palla di quell'anno in battuta. Un gesto che si è rivelato a dir poco fortunato per lui visti i successi raggiunti nel 2024. E per questo motivo nella giornata di ieri, ha deciso di ripeterlo ancora aprendo le porte al 2025 in vista dei prossimi impegni imminenti. Sinner a fine allenamento, come si vede nel filmato, spiega: "Ultima palla del 2024, l'anno scorso era uno slice, quest'anno sarà un kick. Grande sicurezza". Si tratta di due diversi modi di battuta che Sinner ha mostrato ai suoi tifosi. E di fatto è stata l'unica differenza rispetto allo scorso fino anno.

"Buon anno a tutti". Sono state poi queste le ultime parole di Sinner che augura a tutti i suoi sostenitori e in generale al mondo del tennis e lo sport italiano un 2025 ricco di successi e soddisfazioni. Il 2024 dell'altoatesino si è infatti concluso con la conquista del primo posto nella classifica del tennis mondiale.

Dagli Australian Open alle Atp Finals di Torino dove è diventato il primo "maestro" senza set persi da Ivan Lendl nel 1986, fino alla Coppa Davis. Un trionfo dietro l'altro per l'azzurro che ha riscritto la storia del tennis italiano e chiaramente di quello mondiale. Record su record e la consapevolezza di avere davanti un futuro ancora più ricco di successi.

Il trionfo di Sinner con l'Italia in Coppa Davis.

Il forfait alle Olimpiadi e il caso doping tra i momenti negativi del 2024

Le uniche note stonate dell'anno sono state sicuramente quelle rappresentata dal forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove sarebbe stato sicuramente grande protagonista e la vicenda doping che l'ha travolto. Sinner non ha mai nascosto come quel caso l'abbia inevitabilmente turbato nonostante l'assoluzione.

Le parole di alcuni suoi colleghi e il ricorso del WADA però lasciano ancora aperta la possibilità di una squalifica per lui che nel frattempo prosegue i suoi allenamenti consapevole di saper far pare al meglio il campo lasciandosi alle spalle ogni eventuale aspetto di questa vicenda.