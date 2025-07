video suggerito

I gesti di Sinner per Dimitrov infortunato che rendono onore a Jannik nella vittoria più amara Sinner si è dimostrato, ancora una volta, un campione di sportività e di lealtà: i gesti di Jannik per Dimitrov dopo l'infortunio sono un esempio di correttezza e di grande cultura sportiva.

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner non ha vissuto la sua migliore serata dal punto di vista sportivo a Wimbledon contro Grigor Dimitrov ma si è dimostrato, ancora una volta, campione di sportività e di lealtà. Nel momento di difficoltà dell'avversario il tennista italiano ha aiutato l'avversario e gli è stato vicino per supportarlo in una situazione di enorme fragilità: Dimitrov stava facendo una partita pazzesca ed era in vantaggio 2-0 sul numero 1 al mondo quando un problema muscolare lo ha messo fuori gioco e non gli ha permesso di continuare a giocare.

In questo modo Sinner si è qualificato per i quarti di finale contro l'americano Shelton ma Jannik ha mostrato tutta la sua umanità e sportività nei momenti successivi all'infortunio del tennista bulgaro.

I gesti di sportività di Sinner dopo l'infortunio di Dimitrov

Subito dopo l'infortunio di Dimitrov, Sinner è corso vicino al suo avversario per capire la situazione e quando ha capito che non era più in grado di proseguire lo aiutato a mettere a posto le cose prima di accompagnarlo fuori dal campo portando la sua borsa. Il tennista azzurra gli prende la racchetta quando si rialza, la sistema nel modo in cui la tiene insieme alle altre e poi lo aiuta a portare la borsa fuori dal campo insieme al resto della roba. Tutto con grande discrezione.

"Grigor, la racchetta è qui". Queste sono le parole del tennista italiano prima che Dimitrov viene accompagnato fuori dai sanitari per capire la situazione. Sinner lo ascolta e prova a rendersi utile in una situazione non convenzionale ma lo fa nella maniera più lineare possibile, senza essere troppo appariscente.

I gesti che fa Sinner nei confronti di Dimitrov vengono apprezzati dai tifosi presenti, che li accompagnano con applausi: non si è trattato di un comportamento di circostanza ma di un gesto nei confronti di un amico che sta vivendo un momento di difficoltà e questo è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dallo stesso tennista bulgaro.

Mentre uscivano dal campo Dimitrov ha salutato le tribune e ha indicato con la mano Sinner, quasi per ringraziarlo della sua vicinanza in quel momento di difficoltà.

Sinner: "Non mi sento il vincitore"

Jannik Sinner ha parlato in maniera molto chiara in conferenza stampa dopo il match contro Grigor Dimitrov: "Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro. Ha sempre avuto infortuni negli ultimi Slam. Facciamo un applauso a Grigor".