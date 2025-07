video suggerito

Sinner non ha neanche voglia di parlare dopo il ritiro di Dimitrov: “Questa non è una vittoria” Jannik Sinner ha sfruttato il ritiro di Dimitrov per qualificarsi per i quarti del torneo di Wimbledon. Sinner dopo la partita era scioccato per l’infortunio di un amico che sta vincendo due set a zero. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'unica notizia positiva è che Jannik Sinner è ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, che era l'obiettivo del numero 1 ATP. Ma Sinner non era contento dopo aver passato gli ottavi, perché era sotto di due set ed ha vinto solo ‘grazie' al ritiro di Grigor Dimitrov, uscito dal campo in lacrime. Jannik era scosso, quasi sconvolto, nei momenti dell'infortunio del bulgaro e quando ha parlato a caldo sul centrale ha detto chiaro e tondo che questa vittoria non la considera tale.

L'infortunio di Dimitrov all'inizio del terzo set

Nelle ultime quattro sfide con Dimitrov, Sinner aveva perso solo un set. Sembrava ampiamente favorito Jannik, che invece non ha giocato bene e si è trovato di fronte un avversario pressoché perfetto. Primo set 6-3, secondo 7-5. In mezzo un problema al gomito, che non ha influenzato più di tanto la partita. All'alba del terzo set, dopo l'ace che gli ha dato il 2-2, Dimitrov si accascia.

Il bulgaro si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon

Si capisce subito che il problema è serio, corrono medico e fisioterapista e soprattutto Sinner che con dei piccoli gesti aiuta il bulgaro, che dopo un paio di minuti esce dal campo. Quando rientra la partita è finita. Rientra solo per comunicare il ritiro tra le lacrime.

"Questa non la considero una vittoria"

Tristissimo il finale. Dimitrov non riesce ad alzare nemmeno il braccio, Jannik lo aiuta e gli porta le borse. Pare che l'intervista non debba effettuarsi, invece il numero 1 rientra e parla più di quanto accaduto che della partita. Sinner è giù, è triste e non fa niente per nasconderlo: "Non so cosa dire se non che questa non la considero affatto una vittoria. È solo un momento molto sfortunato".

Quasi scioccato Sinner che ricorda il percorso dell'amico Dimitrov al quale darebbe un'altra possibilità: "È stato così sfortunato negli ultimi due anni, se ci fosse una possibilità che giocasse il turno successivo, se la meriterebbe. Grigor è stato davvero sfortunato, è un buon amico, ha avuto tanti infortuni". Poi anche nel saluto al pubblico il rammarico per l'infortunio di Dimitrov: "Grazie a tutti, ma questo non è il finale che ci saremmo augurati".