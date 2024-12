video suggerito

Quando gioca Sinner, il calendario delle partite del 2025: si parte con gli Australian Open Jannik Sinner nel 2025 dovrebbe disputare 19 tornei, più la Coppa Davis. Un calendario molto ricco di impegni che inizierà la stagione con una esibizione e poi difenderà il titolo agli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha ripreso già gli allenamenti in vista della stagione 2025, quella nella quale vorrà confermarsi al vertice del tennis. Sinner ha un programma fitto di impegni che prevede l'aggiunta di due tornei, rispetto a quelli giocati in questo magico 2024. L'esordio avverrà con due partite di esibizione a Melbourne la settimana precedente gli Australian Open.

La prima partita di Sinner nel 2025 prima degli Australian Open

Il numero 1 della classifica ATP inizierà la stagione giocando due partite nell'Opening Week degli Australian Open. La prima ha già una data: Sinner scenderà in campo contro l'australiano Popyrin martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane. Poi tornerà in campo con un avversario da stabilire venerdì 10 gennaio. Ma quelle saranno due esibizioni. Partite fini a sé stesse che non danno punti. Lunedì 13 gennaio si inizierà a fare sul serio con l'inizio degli Australian Open, lo Slam che vinse lo scorso gennaio.

Il calendario di Sinner nel 2025: tutti i tornei

Poi un breve break e un febbraio impegnativo con due tornei ATP 500: prima quello di Rotterdam, vinto nel 2024, e poi quello di Doha, che ha cambiato status. A marzo si vola negli Stati Uniti per i tornei 1000 di Indian Wells e Miami. Dopo di che sarà la volta dei tornei sulla terra rossa.

Leggi anche ATP 2025 il calendario del tennis: le date di tutti i tornei della stagione

Sinner giocherà i tre 1000: quello di Monte Carlo, che rappresenta uno dei tornei di casa essendo residente nel Principato, Madrid e soprattutto gli Internazionali d'Italia a Roma, in mezzo disputerà pure il 500 di Monaco di Baviera.

Roland Garros, Wimbledon e gli US Open

Tra fine maggio e inizio luglio il tennis vive la sua epifania con il Roland Garros e Wimbledon, gli Slam sfuggiti e vinti da Alcaraz. La preparazione ai Championships Jannik la vivrà anche giocando il 500 di Halle. A una breve pausa farà seguito la stagione estiva sul cemento con i 1000 di Toronto e Cincinnati che precedono la difesa del titolo degli US Open.

A Torino le ATP Finals, poi quelle di Coppa Davis

L'autunno lo vivrà con i tornei 500 di Pechino e il 1000 di Shanghai, poi il torneo indoor di Parigi e le ATP Finals di Torino, prima di chiudere con le Finals di Coppa Davis che si terranno in Italia a Bologna. Con la speranza di un bis alle Finals e un tris in Davis.

Il calendario di Sinner 2025

12-26 gennaio: Australian Open

3-9 febbraio: Rotterdam

17-23 febbraio: Doha

5-16 marzo: Indian Wells

19-30 marzo: Miami

6-13 aprile: Monte Carlo

14-21 aprile: Monaco di Baviera

23 aprile-4 maggio: Madrid

7-18 maggio: Roma

25 maggio-8 giugno: Roland Garros

16-22 giugno: Halle

30 giugno-13 luglio: Wimbledon

28 luglio-8 agosto: Toronto

9-17 agosto: Cincinnati

25 agosto-7 settembre: US Open

24-30 settembre: Pechino

1-14 ottobre: Shanghai

27 ottobre-2 novembre: Parigi

9-16 novembre: ATP Finals

18-23 novembre: Davis Cup Finals