Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner gioca contro Pedro Martinez oggi sabato 5 luglio nel terzo turno di Wimbledo. Tutto quello che c”è da sapere su diretta TV e streaming. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida oggi Pedro Martinez a Wimbledon per la partita valida per il terzo turno. Si gioca sul campo Centrale non prima delle 14:30, e in palio ci sono gli ottavi di finale e la seconda settimana dei Championship contro uno tra Dimitrov e Ofner. Il numero uno reduce dalla vittoria su Vukic, ha già affrontato il 52 in un'occasione, battendolo nel 2022. Diretta TV esclusiva su Sky e streaming su Sky Go e NOW, tutti servizi in abbonamento.

A che ora gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Martinez valida per il terzo turno di Wimbledon si giocherà oggi sabato 5 luglio. La sfida è in programma sul campo centrale, il Centre Court, alle ore 14:30. Sarà il primo match che si giocherà, con a seguire Swiatek-Collins e Kecmanovic-Djokovic.

Sinner-Martinez dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Pedro Martinez sarà visibile in diretta esclusiva per gli abbonati sulle reti Sky. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro. L’emittente satellitare garantirà una copertura totale del torneo di Wimbledon, con ulteriori approfondimenti e incontri trasmessi anche su Sky Sport Arena (canale 204), sui canali Sky Sport dal 251 al 256, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213 per gli utenti Sky Q) e Sky Sport Mix (canale 211), dove sarà disponibile la Diretta Wimbledon. Per chi preferisce la visione in streaming, gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go. In alternativa, la partita sarà accessibile anche tramite la piattaforma NOW, sempre previa sottoscrizione di un abbonamento.

Sinner-Martinez, i precedenti

Jannik Sinner e Pedro Martinez si sono già affrontati una volta in carriera. L’unica sfida tra il tennista italiano numero uno al mondo, e il 28enne che occupa la 52a posizione si sono sfidati nel 2022 nel primo turno del Masters 1000 di Roma. In quell’occasione s’impose Sinner con il risultato di 6-4, 6-3. L’azzurro parte con i favori del pronostico alla vigilia.