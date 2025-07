video suggerito

Sinner scherza sul centrale di Wimbledon: "Mi sono divertito perché ho vinto, altrimenti non so" Sinner batte Vukic tre set a zero e si qualifica per il terzo turno del torneo di Wimbledon, sfiderà Martinez sabato 5 luglio. Jannik dopo la partita ha sorriso ricordando l'ultimo game.

Jannik Sinner passeggia con l'australiano Vukic e si qualifica per il terzo turno di Wimbledon, che disputerà sabato 5 luglio contro lo spagnolo Pedro Martinez. Sinner è stato perfetto vincendo i primi due set in meno di un'ora. L'azzurro in grande spolvero, prosegue magistralmente il suo cammino ai Championships, dove oggi hanno vinto anche Cobolli, Sonego, Darderi e Elisabetta Cocciaretto.

Jannik vince i primi due set in 54 minuti

Non era una partita insidiosa, ma la sfida con Vukic si è trasformata in un allenamento agonistico. L'australiano si procura una palla break nel terzo game, Jannik la annulla e da quel momento in poi diventa un tifone per il suo avversario. Sette game di fila. Il primo set (6-1) è incamerato in 28 minuti. Il secondo ha lo stesso punteggio, ma dura ancora di meno, 26 minuti. In meno di un'ora il numero 1 ATP è avanti due set a zero.

Sinner è al terzo turno di Wimbledon

Nel terzo set c'è maggiore equilibrio. Vukic gioca meglio, Sinner con il servizio è implacabile e nel momento che conta alza il livello e fa il break, poco dopo chiude l'opera, dopo un game interminabile. Vukic cancella cinque matchpoint, poi ottiene una palla break che Sinner annulla con una magia. Jannik vince con il punteggio di 6-1 6-1 6-3 in 1h40‘.

Chiusa la partita Jannik ha risposto alle domande dell'intervistatore di Wimbledon a bordo campo: "Sono molto soddisfatto, giocare contro di lui è difficile. Lui serve bene, ho cercato di rispondere bene e colpire bene da fondo. Ogni partita è difficile".

Sinner sfiderà Martinez al terzo turno di Wimbledon

Gli è stato chiesto, poi, del sorriso dell'ultimo game: "Mi sono divertito perché il game l'ho vinto e ho vinto la partita, altrimenti c'era poco da divertirsi. Le partite possono cambiare velocemente, e si può arrivare alla lunga distanza. Sono contento di aver finito con il tetto aperto e le condizioni possono cambiare. Quel punto è stato bello, ma sono stato fortunato su quel colpo, la racchetta è riuscita a mettere quel colpo in campo".

Infine due battute sul prossimo turno con Pedro Martinez: "Il mio team è già pronto per il prossimo incontro, come vedete, sono già al telefono, le partite del terzo turno in uno torneo dello Slam sono importanti, in questo torneo ci sono state tante sorprese, bisogna alzare il livello, sono a buon punto, ma posso migliorare un paio di cose".