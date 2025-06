video suggerito

Quando gioca Sinner contro Nardi nel debutto a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro Sinner gioca contro Nardi nel primo turno del torneo di Wimbledon martedì 1 luglio. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo giocherà contro Luca Nardi nel primo turno dello Slam londinese in programma martedì 1 luglio. Un derby tra due giocatori che non si sono mai affrontati in carriera e che in caso di vittoria se la vedranno, come recita il tabellone, con uno tra Vukic e Tseng. Partita trasmessa in TV in esclusiva su Sky, con streaming su Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Nardi al primo turno a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Sinner-Nardi è in programma martedì 1 luglio a Wimbledon. La partita d'esordio del numero uno al mondo si gioca sul campo centrale del prestigioso impianto dell'All England Club. L'orario non è ancora stato stabilito. La scelta del giorno della prima partita di Sinner è legato alla tradizione di Wimbledon che prevede che sia il campione in carica a giocare il primo match. Sarà infatti Alcaraz a giocare con Fognini lunedì.

Nardi, primo avversario di Sinner a Wimbledon, i precedenti

Jannik Sinner e Luca Nardi non si sono mai affrontati in carriera, ma si conoscono bene. Il 21enne di Pesaro occupa attualmente la 94a posizione del ranking, ma ha raggiunto anche il 67° posto come suo best. Luca non ha mai vinto un titolo nel circuito principale, portando a casa sette successi a livello Challenger. Il suo successo più importante? Quello contro Novak Djokovic agli Australian Open 2024, quando il tennista serbo era il numero uno al mondo. Un successo prestigioso e inaspettato che gli ha regalato una grande popolarità. Ora il sogno di un ulteriore salto di qualità.

Dove vedere Sinner-Nardi in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Nardi in TV? Il derby italiano del primo turno di Wimbledon sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky. Nessuna possibilità di diretta in chiaro dunque o su altre piattaforme, con la sfida tra gli azzurri che sarà visibile su uno dei canali dedicati, Sky Sport Uno o Sky Sport 3. Streaming su Sky GO e NOW, servizi a pagamento.