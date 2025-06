Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon 2025: perché è già tutto deciso a causa di una tradizione

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Wimbledon sta per aprire i battenti, e cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Quando giocherà il tennista italiano, reduce dalla sconfitta contro Bublik al Queen's? Al contrario di quanto accade negli altri Slam, nell'iconico torneo che si disputa sull’erba londinese è già noto il giorno in cui rivedremo in azione il numero uno al mondo. Appuntamento a martedì 1° luglio, in virtù di una speciale tradizione che si rinnova.

Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon, cosa prevede la tradizione

Pochi appuntamenti sportivi al mondo sono attenti alle antiche abitudini quanto Wimbledon. In quello che è il torneo più antico del tennis, la tradizione vuole che sia il campione in carica ad aprire il programma del tabellone principale. Dunque, non il numero uno del mondo, e quindi Sinner, ma il tennista che ha vinto il titolo l’anno precedente.

Perché Carlos Alcaraz sarà il primo a giocare a Wimbledon 2025

A Wimbledon 2025, sarà dunque Carlos Alcaraz ad aprire le danze, giocando la prima partita lunedì 30 giugno. Si ripeterà quindi il copione della scorsa annata, quando fu sempre lo spagnolo a giocare per primo, avendo trionfato anche nell’edizione 2023. E Sinner? Jannik, testa di serie numero uno e primo giocatore del ranking mondiale, scenderà in campo martedì 1° luglio. Avversario e orario sono ovviamente ancora da definire, in attesa del sorteggio.

Quando debutterà Sinner nel torneo di Wimbledon

Insomma, Jannik Sinner debutterà a Wimbledon con il risultato del suo principale rivale già acquisito, in quanto i due, come da prassi, saranno collocati in parti opposte del tabellone.

La speranza di tutti i tifosi del tennista azzurro è che l’anno prossimo sia lui ad aprire il torneo di Wimbledon 2026: vorrebbe dire che avrà conquistato il titolo in questa edizione appena alle porte.

Le date e il calendario di Wimbledon

Come da tradizione, nelle prime due giornate si giocheranno i primi turni di singolare maschile e femminile, con partite in programma a partire dalle ore 12:00 italiane. A seguire, il torneo proseguirà con un ritmo serrato, senza giorni di riposo, fino ad arrivare alle finali del weekend conclusivo, previste per sabato 12 e domenica 13 luglio. I quarti di finale si disputeranno tra l’8 e il 9 luglio, mentre le semifinali femminili sono in calendario per giovedì 10 luglio, seguite dalle semifinali maschili venerdì 11 luglio.