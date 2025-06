video suggerito

Wimbledon 2025, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca Sinner Dal 30 giugno al 13 luglio si gioca il torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis. Oggi verrà effettuato il sorteggio del tabellone. Sinner evita Alcaraz, ma può avere dalla sua parte Zverev, Djokovic e Musetti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Verrà sorteggiato oggi il tabellone del torneo di Wimbledon. Appuntamento per le 11 ora italiana. Si procederà prima con quello del tabellone femminile, e poi con quello del maschile, che avrà già tutti i nomi. Perché a Wimbledon si sorteggia quando sono già terminate le qualificazioni. Sinner sarà la testa di serie numero 1, Alcaraz la due. Possono sfidarsi solo in finale. Ma c'è curiosità per conoscere soprattutto il posizionamento di Djokovic, ma anche di Musetti e Jack Draper. Nel femminile Jasmine Paolini sarà testa serie numero 4 e finirà dalla parte di Sabalenka o Gauff.

Quando gioca Sinner a Wimbledon 2025: esordio martedì 1 luglio

Jannik Sinner non conosce ancora i suoi avversari, nemmeno quelli potenziali, ma sa già che farà il suo esordio martedì 1 luglio. Sarà così perché finirà nella parte di tabellone opposta a quella di Alcaraz, che essendo campione in carica apre il torneo lunedì 30 giugno. Quindi Sinner giocherà martedì 1 luglio, e se continuerà a vincere lo farà anche giovedì 3, venerdì 5, lunedì 7, mercoledì 9, venerdì 11 e chissà se sarà anche in finale domenica 13 luglio

Il tabellone di Wimbledon 2025: incognita Djokovic per Sinner

Sinner testa di serie numero 1 ha una certezza: Alcaraz sarà dall'altra parte del tabellone. Zverev e Draper li seguono nel seeding e verranno collocati nei due lati opposti. Djokovic, 7 volte vincitore a Wimbledon, è il tennista da evitare, ai quarti può prendere qualunque dei primi quattro, così come Musetti. Attenzione sull'erba pure a Fritz, ma pure a Medvedev, semifinalista un anno fa.

Sabalenka e Coco Gauff sono le prime due teste di serie, Pegula le segue, poi c'è Jasmine Paolini, che andò vicinissima al successo lo scorso anno. Andreeva e Swiatek saranno incluse tra le prime otto, bisogna guardare pure a Elena Rybakina, campionessa tre anni fa.

Il calendario completo del torneo di Wimbledon 2025

Il torneo di Wimbledon è la terza prova del Grande Slam della stagione. Da qualche anno la tradizione di non giocare la prima domenica è abolita, dunque in campo dal 30 giugno al 13 luglio, e sul Centrale, essendoci il tetto ci saranno sempre partite. La finale maschile è in programma domenica 13 luglio, quella femminile sabato 12 luglio, un anno fa la giocò Jasmine Paolini.

Lunedì 30 giugno: primo turno maschile e femminile

Martedì 1 luglio: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 2 luglio: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 3 luglio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 4 luglio: terzo turno maschile e femminile

Sabato 5 luglio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 6 luglio: ottavi maschile e femminile

Lunedì 7 luglio: ottavi maschile e femminile

Martedì 8 luglio: quarti femminili

Mercoledì 9 luglio: quarti maschili

Giovedì 10 luglio: semifinali femminili

Venerdì 11 luglio: semifinali maschili

Sabato 12 luglio: finale femminile

Domenica 13 luglio: finale maschile