Sinner trionfa anche a Rotterdam ed è il nuovo numero 3 al mondo! Jannik sa solo vincere Jannik Sinner vince la finale del torneo di Rotterdam battendo per la 7a volta in carriera De Minaur. Ora è ufficialmente il nuovo numero 3 del mondo.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner trionfa nel torneo ATP 500 di Rotterdam, battendo per l’ennesima volta in carriera Alex De Minaur. 7-5, 6-4 per il tennista azzurro che già domani lunedì 19 febbraio diventerà il nuovo numero 3 del ranking ATP. Dopo la Coppa Davis e gli Australian Open, altra gioia per l’azzurro che ha messo in cascina dunque il 12° titolo ATP della sua giovane ma già eccezionale carriera. Quali saranno i suoi prossimi tornei? Appuntamento a marzo con i due Masters americani, Indian Wells e Miami.

Sinner si è confermato dunque una bestia nerissima per De Minaur. Salgono infatti ora a sette le sconfitte per l’australiano contro il tennista italiano, in altrettante partite. Nello specifico poi si tratta del terzo ko in una finale, dopo quelli nella Next Gen, nel Masters 1000 di Toronto, e in Coppa Davis. Jannik insomma è una vera e propria sentenza per il "povero" De Minaur che oggi ha disputato un'ottima partita. Non è bastato però contro un Sinner davvero on-fire. Con questo successo ha vinto circa 400mila euro.

Quest'ultimo ha disputato quasi un match alla parti soprattutto nel primo set. Il 24enne aussie infatti nonostante un break incassato che sembrava fatale, con il suo proverbiale piglio è riuscito a disinnescare 4 set point. Bravo Sinner comunque a non scomporsi e a strappare nuovamente il servizio al suo avversario nell'undicesimo game. Questa volta nulla da fare per De Minaur che si è arreso 7-5.

Secondo set sullo stesso copione del primo con Sinner che dopo aver visto vanificato il suo primo break, è rimasto freddo e ha prodotto lo strappo decisivo che gli ha permesso di chiedere con il punteggio di 6-4. Grandi meriti di De Minaur per aver tenuto testa ad uno Jannik che al momento sembra insuperabile. Momento magico dunque per il numero uno del tennis italiano che scrive un'altra pagina dello sport azzurro, prendendosi il terzo posto del ranking, grazie al sorpasso a Medvedev.