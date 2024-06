video suggerito

Lo strano trattamento riservato a Sinner da numero 1 al mondo nel primo giorno di Wimbledon Jannik Sinner esordirà contro il tedesco Hanfmann a Wimbledon. L’incontro del numero 1 ATP si giocherà lunedì 1 luglio, ma non sul centrale. Sinner farà il suo esordio sul campo 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Wimbledon sta per cominciare. Jannik Sinner lo giocherà da numero 1 della classifica ATP e in automatico è il favorito, con Djokovic e Alcaraz. Il suo torneo inizierà lunedì 1° luglio, a sorpresa, però, il suo esordio non sarà sul campo centrale. Una decisione inaspettata quella degli organizzatori che erano obbligati a scegliere Alcaraz e Raducanu, ma che hanno preferito poi anche Coco Gauff a Sinner, che è stato relegato sul campo numero 1, il secondo in ordine d'importanza.

Carlos Alcaraz apre il programma sul campo centrale

Gli organizzatori del torneo di Wimbledon, a differenza delle altre tre prove Slam, non decidono in modo arbitrario qual è il lato di tabellone che gioca per primo. Il primo giorno del torneo sul centrale fa il suo esordio il campione in carica del torneo maschile, il secondo apre la vincitrice del torneo femminile dell'anno precedente. Quindi in automatico, prima ancora che venisse sorteggiato il tabellone si sapeva che lunedì 1° luglio alle 14:30 sul centrale di Wimbledon sarebbe sceso Carlos Alcaraz, che se la vedrà con l'estone Lajal, un giovane proveniente dalle qualificazioni pronto a battagliare.

Chi gioca sul centrale di Wimbledon lunedì

A seguire toccherà a Emma Raducanu, stellina del tennis inglese, che cerca l'ennesimo ritorno, contro la russa Alexandrova. Due scelte corrette e prevedibili, poi sul Center Court ci sarà Coco Gauff, testa di serie numero 2, contro l'americana Dohelide. Questa decisione è stata sorprendente, perché sembrava scontato che sul centrale come terzo match giocasse Jannik Sinner. E invece gli inglesi, che amano la tradizione e rispettano i big, hanno deciso di mettere sul Campo 1 il numero 1 ATP.

Sinner-Hanfmann terzo incontro sul campo 1

Cambierà poco a Jannik, considerato pure che il Campo 1 è un campo speciale, sarà perfetto ed ha spazi ancora molto più ampi. Ma la scelta, comunque, è curiosa. Non si può certo pensare che l'azzurro sia stato inserito su quel campo perché c'era il timore di non chiudere l'incontro entro le 23 locali (le 24 in Italia). Forse gli organizzatori hanno deciso subito di spostare sul campo 1 Sinner perché nei turni seguenti potrebbe essere sempre sul centrale. In ogni caso sul Campo 1 esordiranno, alle ore 14 Medvedev e Kovacevic, seguiranno poi Sabalenka e Bektas e non prima delle 18:30 si giocherà Sinner-Hanfmann.