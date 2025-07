Sinner-Nardi a Wimbledon, risultato in diretta: iniziato il derby tutto italiano

Jannik Sinner ha iniziato la sua partita d'esordio del torneo singolare di Wimbledon 2025. È la prima sfida dopo la sconfitta ad Halle contro Bublik. Sul Campo 1 il numero uno al mondo sta debuttando nel derby italiano contro Luca Nardi (attualmente 95° nel ranking Atp) che non ha mai vinto un incontro in uno Slam e affronta il campione alto-atesino per la prima volta nella carriera (non esistono precedenti). L'unico exploit del 21enne tennista pesarese risale all'edizione 2024 di Indian Wells quando, da lucky loser, vinse a sorpresa con Novak Djokovic. Il match è trasmesso in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) sui canali di Sky in streaming su Sky Go e NOW.

Oltre a Sinner nel programma odierno ci sono anche incontri degli altri italiani: Lorenzo Musetti, al rientro dall'infortunio che lo ha bloccato al Roland Garros, affronta il georgiano Basilashvili. Lorenzo Sonego è favorito con il portoghese Faria.

