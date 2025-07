video suggerito

Sinner-Nardi oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner gioca oggi alle 14:00 contro Luca Nardi la prima partita a Wimbledon. Diretta tv e streaming sui canali di Sky e su NOW. Tra i due tennisti non ci sono precedenti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Jannik Sinner gioca oggi la partita del primo turno di Wimbledon 2025 contro Luca Nardi. Il match inizia alle 14:00 e si disputa sul campo numero 1 dell'All England Club. La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. È la prima volta in assoluto che i due tennisti si affrontano in un torneo, non ci sono precedenti tra l'alto-atesino e il pesarese (95° nel Ranking Atp, 69° nella Race). Per il numero uno al mondo si tratta del primo incontro dopo le delusioni cocenti del Roland Garros (battuto in finale da Carlos Alcaraz) e di Halle (fuori agli ottavi contro Bublik) e, più ancora, dopo la rivoluzione nello staff per la separazione con il preparatore, Panichi, e il fisioterapista, Badio.

A che ora gioca Sinner contro Nardi a Wimbledon, orario e programma

Il programma delle partite messe in calendario per oggi, martedì 1° luglio, fissa a partire dalle 14 la partita tra Jannik Sinner e Luca Nardi (nella foto sotto): non si affronteranno sul Campo Centrale ma sul Campo 1 dell'All England Club. È il primo dei match previsti in questo impianto a seguire ci saranno altri due singolari: l'uno femminile, Kvitova-Navarro (ironia della sorte, quest'ultima sarà la compagna di doppio dell'alto-atesino agli US Open); l'altro maschile, Draper-Baez.

Sinner-Nardi, dove vederla in TV e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Luca Nardi sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (a solo per abbonati) sui canali di Sky, Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport Tennis (numero 203). L'emittente satellitare coprirà l'intero Slam di Wimbledon completando i servizi anche attraverso Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (dal 251 al 256) oltre a Sky Sport 4K (numero 213 del decoder di Sky Q) e a Sky Sport Mix (numero 211) che manderà in onda la Diretta Wimbledon così da permettere agli spettatori di fare zapping da un campo all'altro. Quanto alla diretta streaming, gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Go. In alternativa, ma sempre a pagamento, c'è NOW.

Sinner-Nardi, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Nardi, quella di Wimbledon sarà la prima sfida tra i due tennisti italiani. Dalla sua, però, Jannik ha uno dettaglio statistico favorevole: un bilancio di 14 vittorie a 0 contro i connazionali nel circuito maggiore (36 a 4 in carriera a tutti i livelli). Il campione di San Candido proverà a far meglio rispetto all'anno scorso quando si fermò nei quarti di finale contro Daniil Medvedev. Quanto al pesarese in questa stagione ha disputato un solo incontro sull'erba nel turno di qualificazione a Eastbourne, ma è stato sconfitto da Billy Harris.