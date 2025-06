Sinner rompe il silenzio su Panichi e Badio: “Ho deciso dopo Halle. Quel che è successo è successo”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner è il tennista più atteso in vista del prestigioso torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo deve riscattare le sconfitte in finale agli Internazionali di Roma così come al Rolland Garros e l'eliminazione di Halle. Durante la conferenza stampa del tennista altoatesino a tre giorni dal debutto nel terzo Slam della stagione, si parlato però anche del clamoroso divorzio da Marco Panichi e Ulises Badio che da ieri non fanno più parte dello staff di collaboratori di Sinner, il quale ha deciso di cambiare preparatore e fisioterapista. Ma cos'è successo in questo lasso di tempo compreso tra l'avventura di Halle e l'appuntamento di Wimbledon? E qual è la causa che può aver portato a una scelta così drastica come la separazione immediata?

A spiegarlo è stato lo stesso Sinner rispondendo a domande precise sull'argomento: "Era una cosa già decisa da tempo. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane – ha spiegato –. Non c'è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso ma finora mi ero trovato bene, anche la finale centrata al Roland Garros è stato un grande obiettivo al di là di come è andata. Ho deciso di cambiare dopo Halle".

Sinner con Panichi e Badio.

Le parole di Sinner su Wimbledon

Sinner ha dunque cercato di chiudere l'argomento senza dare troppe spiegazioni specifiche mantenendosi sul generico. Nessuna motivazione particolare su quanto accaduto ma solo grande concentrazione sul torneo di Wimbledon: "Mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare. Non penso al passato, quello che è successo è successo – ha aggiunto ancora -. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata ma il livello era alto, come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis".

Sinner spiega gli eventuali provvedimenti sui sostituti di Panichi e Badio

In conferenza stampa però si insiste sull'argomento Panichi e Badio e così viene chiesto a Jannik se ci fossero già novità circa le persone che prenderanno il loro posto all'interno dello staff del tennista altoatesino. "Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo adatto. Quali persone scegliere? Innanzitutto voglio che ci sia un rapporto di fiducia sia con me che con il resto del team. Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme – ha sottolineato Sinner -. Di sicuro ci sono delle possibilità, capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione. Al momento non cerco nulla. Qui a Londra ho ben altro a cui pensare".