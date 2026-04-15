Sinner vince per la prima volta Monte Carlo e si rifà vivo dopo 4 anni un bimbo cui firmò una pallina

Torneo di Monte Carlo, anno 2022, Jannik Sinner in quel momento è a tavola, sullo schermo dietro di lui c'è il programma di gioco della giornata. Un bambino di due anni, con in mano una pallina gigante da tennis, si avvicina all'altoatesino – allora 20enne – e gli chiede di firmarla, non sapendo che un giorno avrà in mano l'autografo del numero uno al mondo. Passano quattro anni, arriviamo a oggi: Sinner vince per la prima volta in carriera Monte Carlo e quel bambino si rifà vivo in un video pubblicato dalla mamma, per esultare anche lui per la vittoria.

In quel torneo monegasco del 2022 Sinner perse nei quarti di finale (al tie-break del terzo set) da quel Sascha Zverev che oggi è vittima sacrificale a ripetizione del campione azzurro. D'altronde all'epoca la sua posizione in classifica era di poco superiore alla numero 70. Il video ci restituisce uno Jannik che per il resto era esattamente com'è oggi: disponibilissimo con chiunque lo avvicinasse per chiedergli qualcosa, a maggior ragione con un tifoso piccino come Daniel.

Il video del piccolo tifoso di Sinner quattro anni dopo: Daniel esulta anche lui per la vittoria a Monte Carlo

Già, Daniel, è questo il nome del piccolo, svelato oggi dalla mamma, che dopo il trionfo di Sinner nella finale di domenica scorsa contro Alcaraz ha postato sui propri social un filmato in cui si vede il figlio – che dunque oggi ha tra 6 e 7 anni – esultare nella propria casa mentre sullo schermo di un portatile si vede Jannik festeggiare al termine della partita vinta sullo spagnolo.

Jannik Sinner col trofeo vinto al torneo di Monte Carlo battendo in finale Carlos Alcaraz

"Daniel allora non aveva la minima idea di chi fosse Jannik Sinner – ha scritto la donna kazaka a corredo del bellissimo video in cui si vede il bambino saltellare e gioire per il trionfo del suo idolo, urlando ‘come on!' – Ora tifiamo tutta la famiglia! A presto Jannik!". Un messaggio che sicuramente avrà fatto felice anche il nuovo (e vecchio) numero uno al mondo. E magari prima o poi ci scapperà anche la ‘carrambata' dell'incontro tra i due…