Serie A, decise quali squadre giocheranno Champions, Europa League e Conference nel 2026-2027

Dopo l’eliminazione delle ultime rappresentanti italiane in Europa è stato definito il quadro delle squadre che la Serie A porterà a giocare le coppe nella prossima stagione. L’unica incognita è legata alla vincente della Coppa Italia.

L'Italia ha perso l'occasione di avere cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. Con le eliminazioni di Bologna e Fiorentina non ci sono più rappresentanti della Serie A nelle coppe europee: l'Inghilterra si è già assicurata il primo posto nel ranking, Spagna e Germania lottano per starle dietro mentre l'Italia è quinta, finita anche alle spalle del Portogallo. Si scioglie così anche il nodo legato ai piazzamenti che arriveranno tramite la classifica del campionato, una situazione che verrà decisa dalla vincente della Coppa Italia.

L’Inghilterra domina il ranking

Chi andrà in Champions e in Europa League

Per quanto riguarda la massima competizione europea ci sono pochi dubbi, visto che l'Italia non ha più la possibilità di contare sul quinto slot. In Champions League finiranno le prime quattro classificate, con l'Inter già certa del posto e Napoli, Milan e Juventus che si guardano le spalle da Como e Roma, le più vicine in ordine di classifica. Anche per le altre posizioni si seguirà il classico schema: la quinta e la vincente della Coppa Italia giocheranno l'Europa League, mentre la sesta in classifica si qualificherà ai playoff di Conference League.

L'incognita della Coppa Italia

Lo schema dei piazzamenti in Serie A è chiaro ma potrebbe essere stravolto dall'incognita Coppa Italia. La vincitrice della competizione di qualifica direttamente in Europa League a prescindere dalla posizione in classifica, ma se dovesse già ottenere l'accesso in Europa tramite il campionato allora la situazione cambierebbe. Le squadre ancora in ballo sono Inter, Como, Lazio e Atalanta che potrebbero creare due situazioni completamente opposte.

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L’attuale classifica della Serie A

Prendendo in considerazione la classifica attuale potrebbero verificarsi due scenari: se a vincere la Coppa Italia fosse una tra Lazio e Atalanta, entrambe fuori dai piazzamenti europei in campionato, allora la sesta giocherebbe i playoff di Conference secondo lo schema originario e dunque non cambierebbe nulla. Se a vincere la coppa fosse invece una tra Inter e Como, che adesso sono prima e quinta in campionato, la sesta in classifica andrebbe in Europa League (a oggi la Roma) e la settima in Conference (ossia l'Atalanta). Ma finché non ci sarà il verdetto della Coppa Italia la situazione attuale resta questa: