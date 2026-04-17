Ranking UEFA, Italia fuori dai giochi per il quinto posto Champions: sfida aperta tra Spagna e Germania

Con l’eliminazione di Bologna e Fiorentina si è chiusa l’avventura europea delle squadre italiane. Sfuma il quinto posto in Champions League per il prossimo anno: Inghilterra già certa, sfida aperta tra Spagna e Germania.

Con l’eliminazione del Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference League, si chiude definitivamente la corsa dell’Italia al ranking UEFA stagionale: non ci saranno squadre italiane nelle coppe europee e, di conseguenza, svanisce anche la possibilità di ottenere un posto aggiuntivo nella prossima Champions League.

Dopo le uscite dai playoff della Champions di Inter e Juventus e l'eliminazione della Roma nel derby italiano, ecco che il nostro calcio perde le ultime due rappresentanti nei tornei UEFA ai quarti: dopo 39 anni l'Italia non qualifica nemmeno una squadra nelle semifinali delle tre coppe europee.

In vetta resta l’Inghilterra, già certa del primato e potenzialmente in grado di portare fino a sei club nella prossima edizione del torneo: con quattro squadre ancora in corsa, ha ormai consolidato da tempo il primo posto. Alle sue spalle continua, invece, il duello tra Spagna e Germania per assicurarsi il secondo slot extra: il distacco è minimo, inferiore ai 200 punti, e ci sono Atletico Madrid, Rayo Vallecano, Bayern Monaco e Friburgo ancora in gioco. Sarà decisivo il finale di stagione.

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Il sistema del ranking premia infatti le due federazioni con i migliori risultati stagionali, assegnando un posto supplementare in Champions. Un traguardo che, dopo le recenti eliminazioni, è ormai fuori portata per il calcio italiano.

Ranking UEFA, la classifica e i punti aggiornati

Di seguito il Ranking UEFA aggiornato al termine dei quarti di finale di tutte le competizioni UEFA. I primi due paesi classificati al termine dell'anno otterranno un posto in più in Champions nella prossima stagione.