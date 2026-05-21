Montella spiega in che condizioni sta giocando Yildiz: “Siamo preoccupati, non può allenarsi al 100%”

Kenan Yildiz è pronto per i Mondiali con la Turchia per il CT Montella è preoccupato per le sue condizioni fisiche: “Ha un problema che non lo fa allenare al 100%”.

Il rendimento di Kenan Yildiz alla Juventus è in netto calo nelle ultime giornate. Il turco ha segnato il suo ultimo gol a marzo e nonostante sia sceso costantemente in campo, non sempre ha completato la partita o a volte è entrato dalla panchina. Scelta tecnica di Spalletti? No, neanche per sogno. Tutto dipende da una condizione fisica piuttosto precaria da parte del fantasista bianconero, faro della Juventus specie nel periodo compreso tra novembre e gennaio. La fasciatura sul ginocchio è diventata ormai parte integrante di Yildiz che di fatto convive con un problema che non gli dà tregua.

Il giocatore non sta sostenendo tutti i carichi di lavoro con la squadra allenandosi parzialmente, proprio per permettere il normale riassorbimento dell'infiammazione, una tendinopatia rotulea. Ecco perché a volte va anche in affanno il turco, proprio per via di una condizione fisica non sempre ottimale. A Spalletti però basta la sua tecnica, i suoi spunti, per cercare di utilizzarlo al massimo delle sue possibilità in questo momento. Ma il Mondiale è alle porte e la Turchia aspetta il suo talento. Ecco perché Montella lancia l'allarme in diretta su Sky: "Siamo un po' preoccupati".

Yildiz e la vistosa fasciatura al ginocchio.

Il Ct della Turchia ha parlato in diretta prima della finale di Europa League a Istanbul e a proposito dei giocatori "italiani" convocati per i Mondiali 2026 si è soffermato proprio su Kenan: "Yildiz a 21 anni è alla sua prima volta, l’entusiasmo non può mancare – spiega l'ex aeroplanino che aggiunge -. Siamo preoccupati perché negli ultimi mesi a quanto sappiamo ha qualche problema al ginocchio che non lo fa allenare al 100% e costantemente con la squadra". Montella non aggiunge altro ma forse si rammarica di un mancato riposo che forse avrebbe potuto agevolare il giocatore facendolo arrivare ai Mondiali in una condizione migliore.

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Certo, il campionato della Juventus, con l'obiettivo Champions da giocarsi fino all'ultima giornata, di certo non ha aiutato. Ma Montella sembra essere fiducioso e si aggrappa alle motivazioni di Yildiz: "Io mi auguro che possa stare bene fisicamente e così anche l'entusiasmo viene da sé per giocare queste competizioni". E poi sull'altro ‘italiano' di lusso convocato dalla Turchia, ovvero Calhanoglu, rivela che non sarà in campo per l'ultima sfida in Serie A col Bologna: "Ringrazio l’Inter che ci ha permesso di averlo già da ora e poterlo valutare viste le condizioni fisiche, spero possa trovare la condizione giusta per fare il Mondiale".