Bologna travolto dall’Aston Villa ed è fuori dall’Europa League: 7 gol incassati tra andata e ritorno

Tra andata e ritorno l'Aston Villa ha strapazzato il Bologna, che suggella così in negativo una stagione europea totalmente da dimenticare per il calcio italiano, che si trova nuovamente al punto zero. Dopo il 3-1 del Dall'Ara, l'Aston Villa ha chiuso conti già nel primo tempo quando aveva segnato già tre gol. Nel finale il poker di Konsa, 4-0 pesantissimo per il Bologna. Aston Villa in semifinale di Europa League con il Nottingham Forest, l'altra è Friburgo-Braga.

Apre il gol di Watkins

La sconfitta subita in casa rendeva quasi improbo il compito per i rossoblu che dopo un avvio anche incoraggiante sono crollati nel primo tempo, in cui l'Aston Villa ha realizzato tre gol ed ha fallito anche un calcio di rigore. Una decina di minuti e arriva il gol del vantaggio di Ollie Watkins, che arriva in doppia cifra in Europa League realizzando il 100° gol con l'Aston Villa, bravo anche l'assist-man lo scozzese McGinn.

Ravaglia para un rigore, poi gol di Buendia

Al 25′ l'arbitro con l'ausilio del VAR assegna un calcio di rigore alla squadra inglese. McGinn cede il pallone a Rogers, che non riesce né freddo né preciso. Il tiro viene respinto da Ravaglia, resta così il vantaggio minimo dei Villans. Ma basta solo un altro tempo per arrivare al raddoppio. La difesa del Bologna è ferma, Buendia gira al volo e insacca, 2-0. Qualificazione praticamente blindata.

Poker d’assi per l’Aston Villa, che ha vinto 4–0 con il Bologna.

Gol di Rogers e Konsa: poker servito

Poi è arrivata pure la ciliegina sulla torta, che è stata piazzata da Rogers, 3-0 al 37′. La partita materialmente è finita lì, perché il resto è stato solo una corsa a far trascorrere il tempo. Per il Bologna per dimenticare il ko, per l'Aston Villa per dare il là alla festa per un risultato a suo modo storico: la semifinale di Europa League. Il secondo tempo è senza squilli fino al gran bel gol di Konsa che serve il poker all'89'.